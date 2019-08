Azorín, en su libro ‘El político’, da consejos redundantes a AMLO

Tal parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó a fondo y máxima receptividad el libro El político, de José Martínez Ruiz (1873 - 1967) más conocido como Azorín, asimilando la esencia espiritual del mismo, como lo testimonian los siguientes párrafos de dicho libro: “Sea el político mañanero, acuéstese temprano. Tenga algo en su persona del labriego; este contraste entre la simplicidad, la tosquedad de sus costumbres y la sutilidad del pensamiento servirá para realzarle... El tesón debe ser una de las primeras cualidades del político. No abandone nunca la obra que comenzó cerciorado de su pertinencia y utilidad. Trabaje con ahínco por ella; conságrele todo su tiempo y toda su energía”.

“Sepa conservarse el político en el fiel de la balanza. No pierda nunca el sentido del equilibrio. En el arte del Gobierno el equilibrio consiste en ser entero o condescendiente, según los casos... El político habrá de conocer el tiempo y el país en que vive; con arreglo a ellos arreglará y ajustará sus actos”.

“El político debe meditar en el valor de las censuras y de las alabanzas. No conceda a la censura y a la alabanza más valor del que tienen. Es fácil ser indiferente a la censura o sobreponerse a la contrariedad que nos produce; no es tan hacedero tomar el elogio en el sentido que realmente tiene... Pero no dé a entender a nadie el político, y menos a los interesados, que conoce sus malos pasos; él hará como que no sabe nada”.

“Puede ocurrir que el problema que se presente y que apasiona a todos sea muy complejo, muy intrincado, o que en él se reúnan tales circunstancias que no se pueda saber cómo servir a la justicia: si poniéndose de un lado o poniéndose de otro. En este caso lo prudente es callar; retírese el político de la contienda y deje que la vida, que la fuerza de las cosas se abra su camino a través del tiempo”.

“Esté, pues, atento el político a lo que dice y a como lo dice. Lo que ha de importarle es ser exacto, no se cuide de la brillantez... Ante los espectadores, ante el público, ante la muchedumbre, un político debe ser un hombre entero, dueño absoluto de sí, con una idea directriz, con una fuerza que va a su finalidad y sabe vencer todos los obstáculos”.

“No, lo que quiero protestar con esto es contra las metáforas viejas, contra lo superfluo, contra la profusión, contra el fárrago inútil... El estilo no pueden enseñarlo los clásicos; el estilo es la resultante de nuestras cuentas vitales, orgánicas”.

“La labor del político ha de consistir en estudiar bien el país en que vive y gobierna; él ha de conocer cómo viven y piensan sus compatriotas; conocerá la historia de su patria, las tradiciones, las costumbres, las diferencias que existen de unas regiones a otras; conocerá también el grado de cultura del país, sus condiciones físicas, lo que produce y lo que puede producir; estudiará el estado de las industrias y las modalidades y características del arte”.

“No sea nunca brutal y violento el político. No se amedrente tampoco en las situaciones difíciles. Si de afrontar en el acto una situación crítica hubieren de seguirse clamores, enemistades, daños y odios, deje que dulcemente el tiempo haga su obra. El tiempo es nuestro amigo y nuestro enemigo; él lo disuelve y resuelve todo; él todo lo amansa, lo esfuma, lo dulcifica”.

Con resonancias de Maquiavelo, esta manera de pensar y actuar, AMLO se la sabe de memoria y la aplica como por nota.