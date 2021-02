Bienestar perdurable para nuestra gente

Una visión de Gobierno basada en la verdadera creación de bienestar para la mayoría tiene por necesidad que originarse en una política social.

En este sentido, considero que los programas sociales, cuando están planeados con la visión de no solo ser asistenciales, sino como una forma de construir el bienestar general e integral de una población, se constituyen en pilares de desarrollo social.

Esta es la visión de la Cuarta Transformación: no solo apoyar a los grupos vulnerables, sino paulatinamente permitir que estos grupos puedan labrarse caminos para abandonar las filas de la pobreza e integrarse de manera activa y propositiva al progreso comunitario y con ello del país entero.

Es por esta visión que soy un convencido de que todos los niveles de Gobierno deben hacer lo posible para apoyar y ampliar los programas de beneficio a los más vulnerables, pues así se lograría un alcance mayor y, por tanto, una ruta más rápida hacia el estado de bienestar en todo el país.

Es decir, la población vulnerable de cada entidad federativa, cada municipio, cada ciudad, cada colonia, cada comunidad, debe ser atendida; y los Gobiernos estatales y municipales deben ser multiplicadores de los programas sociales, pues se trata de crear un estado de bienestar continuo, creciente y perdurable.

Es esta visión la que me hizo identificarme con nuestro hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, y, por tanto, sentirme identificado con la Cuarta Transformación, pues a lo largo de mi trayectoria en la política siempre he buscado cómo conjuntar esfuerzos de la población para crear desarrollo comunitario en los lugares donde he tenido el privilegio de vivir.

Es así que se integró lo que hoy es conocido en Sinaloa como Fuerza Trébol, a la que agradezco que día a día se sumen más personas que aun cuando son distintas en cuanto a oficios, profesiones o actividades, nos une el orgullo por el lugar donde vivimos y por su gente trabajadora, honesta y alegre, y en donde compartimos la convicción de que tenemos el potencial para hacer de Culiacán y de todo Sinaloa un ejemplo de bienestar para la población.

Es por todo esto, y por haber encontrado en la Cuarta Transformación un proyecto de nación dedicado en realidad a construir el bienestar general de la gente, que decidí, desde hace tiempo, encaminar todos mis esfuerzos para consolidar la visión de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y así lo haré desde cualquier actividad que me toque desempeñar.

Es así que, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar, mi propuesta para la gente siempre será de unidad, de trabajo, de honestidad y sobre todo de colaboración, pues en mi trayectoria de contacto directo con la gente, la ciudadanía me ha enseñado que es la población quien mejor conoce los problemas porque los viven, y por eso es también quien tiene las mejores propuestas de solución.

Es por esto que hacia el Movimiento de Regeneración Nacional, mi partido, mi propuesta es sencilla y honesta: unamos fuerzas y talentos para juntos construir, cada quien donde mejor pueda aportar a la consolidación de la Cuarta Transformación y demostrar que en Sinaloa nos pintaremos de Morena; así, juntos haremos una historia de bienestar perdurable para nuestra gente.