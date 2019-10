Cómo ganar la guerra sin combatir, estrategia suprema del general y filósofo Sun Tzu

Hace poco más de 2500 años, un anciano general chino, a petición de su emperador, plasmó en rollos de papiro un manual que es un extracto de su experiencia y sabiduría acumulada como comandante militar. Este escrito fue rescatado en 1772 por el monje jesuita francés Joseph Marie Amiot, cuya versión moderna se titula El arte de la guerra, convertido en un clásico en la materia, mismo que en su momento fue leído por Napoleón Bonaparte, George Patton, Mao Tse Tung, Vo Nguyen Giap, etcétera, y es libro de texto en las academias militares de Saint Cyr y West Point.

Son tan profundos y tan de aplicación universal los conceptos de este libro que, a propósito de los hechos recientes en Culiacán en que algunos "líderes de opinión" se resisten a reconocer que habría sido un error garrafal irreparable y contraproducente en términos políticos y de Seguridad Pública un acto represivo, es válido copiar una afirmación, inspirada en el libro de Sun Tzu hecha por Mao Tse Tung: "Los Gobiernos que, abusando de su poder, practican la guerra represiva, solo consiguen conducir a los peces ahí donde hay más agua".

Sun Tzu sostenía que el general más meritorio y digno de admiración es aquel que logra sus objetivos sin combatir: "No es la cima de la destreza lograr 100 victorias en 100 batallas. El sumo de la habilidad es someter al enemigo sin ingresar a la guerra".

Enrique Mariscal lo pone de relieve con palabras que desentrañan el meollo del asunto: "En un mundo —aldea— donde la devastación llega a ser tan inútil como total, es impostergable desarrollar una teoría estratégica de la disuasión, es decir, una contribución amplia de todas las posibilidades creativas que existen en el no combate.

"Un nuevo líder construye una teoría de la cooperación donde el modelo ‘ganar’ es la única opción inteligente, y la visión creativa encuentra el punto de armonía dentro del conflicto y se apoya en él como clavo ardiendo; fortalece y blinda ese punto de armonía hasta convertirlo en un baluarte de sentido común e iluminación humanitaria y compasiva con la parte vulnerable e indefensa, como son los niños, mujeres y ancianos que están en peligro por el fuego cruzado.

"La paz no es una elección, es la única respuesta sensata que puede ofrecer una mente en su estado creativo. Nuestro lenguaje está impregnado de términos bélicos: choque, contra, frente, destruir, eliminar, que nos parecen normales y elegantes, cuando en realidad propagan socialmente la tensión de no perder, porque en la mente de los beligerantes está instalada la fatídica palabra guerra.

"El nuevo líder no combate nunca con un enemigo que no sea el desempleo, el hambre, los prejuicios y la insensibilidad social. La resolución no adversarial de las disputas, a través de la negociación, ofrece a una sociedad abierta y participativa, las extraordinarias posibilidades de un servicio pacificador efectivo.

"El que vence a un enemigo, es un triunfador. Pero el que se vence, se refrena a sí mismo, es un estadista, un nuevo líder que ejerce la más hermosa, completa y necesaria de las habilidades sociales: el arte de la paz".

Ante estos considerandos: ¿cabe alguna duda de que la decisión del jueves 17 de octubre en Culiacán fue certera y correcta? ¿Hay alguna duda de que ese nuevo líder, que eludió la trampa de la pavorosa espiral descendente de la violencia, se llama Andrés Manuel López Obrador?