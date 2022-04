Consulta de revocación de mandato, el inicio de la democracia plena en México

audima

No hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y el próximo domingo 10 de abril se llevará a cabo el referéndum de revocación de mandato propuesto por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Este domingo que viene, los mexicanos podemos hacer historia pues, si en esta consulta popular logramos llegar al 40 por ciento de la participación de la ciudadanía inscrita en la lista nominal, podremos dar un salto enorme en materia de democracia, ya que será posible que se haga costumbre que a mitad de cada mandato presidencial se pregunte a la población si desean que el Ejecutivo en turno continúe en su mandato.

Es del dominio público que, en el momento presente, la consulta representa en realidad una reafirmación de mandato, pues la aprobación a lo realizado hasta hoy por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, asciende, de acuerdo a diversos estudios de opinión, a más del 80 por ciento de ciudadanos encuestados que desean que continúe hasta terminar su mandato.

Pero, aun con estos niveles de aprobación, aquí lo importante es que trabajemos para ganarnos el derecho, como ciudadanos, a calificar no solo esta, sino todas las administraciones públicas federales futuras y decidir si un Ejecutivo merece permanecer o no.

Por esto es mi llamado, así como el de muchos mexicanos que deseamos además de que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador siga, el que seamos actores vivos de la creación de los derechos que merecemos en cuanto a la toma de decisiones públicas.

Este próximo domingo 10 de abril, tomémonos un poco de nuestro tiempo de descanso para localizar la mesa receptora de opinión en la que nos toca votar y vayamos a emitir nuestro SÍ por AMLO, por nuestra democracia y por nuestro derecho a decidir.

Es muy importante que recordemos que, esta vez, el INE solo instalará un tercio de las casillas que normalmente se ponen, por lo que, probablemente, la mesa de recepción de opinión en la que nos toca votar estará en otro lugar o hasta en otra colonia o comunidad, pero el esfuerzo de ir nos permitirá demostrar que en nuestro país hemos avanzado lo suficiente como para poder decidir sobre la permanencia de quienes nos gobiernan.

Acordémonos también que este será un ejercicio completamente ciudadano, no son los partidos o los gobiernos quienes promueven una cosa u otra o a un candidato. Esta vez somos nosotros mismos, como individuos, quienes tenemos la gran oportunidad de hacer historia unidos y demostrar que nuestra civilidad, espíritu y sed de democracia directa es real y viene creciendo a pasos inimaginables hace apenas unos años.

En México, desde 2018 comenzamos el cambio verdadero y es nuestra responsabilidad seguir construyendo el país de bienestar que queremos para nuestras familias, y el derecho a elegir y decidir es una cotidianidad con la que merecemos que crezcan las generaciones futuras.

Por mi parte, yo voy por el SÍ, para seguir construyendo una nación donde la democracia real sea lo cotidiano, SÍ para que el cambio verdadero que comenzamos en 2018 se concrete y avance hacia el futuro, SÍ porque quiero que se haga costumbre que el pueblo pueda opinar y decidir sobre el desempeño y permanencia de un gobierno, pero sobre todo, SÍ para que ser un participante activo al lado de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la construcción de la transformación hacia el bienestar que todos anhelamos.