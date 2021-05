Contigo, la transformación se convertirá en un Estado de Bienestar

A solo 8 días de que terminen las campañas y a 12 de que se lleve a cabo la jornada electoral, los candidatos de Morena-PAS en todo Sinaloa, seguimos sumando gente y actores políticos, así, en días pasados, los medios de comunicación dieron cuenta de cómo más de 600 priistas del sur del estado se unieron al proyecto de nuestro próximo gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya, y aquí en Ahome, el pasado lunes 24 de mayo, quien fuera el candidato del Partido Verde Ecologista a la Presidencia Municipal, Jesús Francisco Miranda y toda la planilla , es decir, l@s candidat@s a Síndica Procuradora y Regidor@s, así como , sus suplentes renunciaron a sus candidaturas para apoyarnos rumbo al Gobierno municipal de Ahome.

Este sentimiento me es conocido, porque en 2017 supe que la política social, que es la que a mí me gusta hacer, estaba en un solo proyecto, y este era el de “Ya Saben Quién” con el Movimiento de Regeneración Nacional. Y sin titubeos me afilié para poder ser parte del cambio verdadero para nuestro País en 2018.

En esta campaña, rumbo al 6 de junio de 2021, el sentimiento viene creciendo en Sinaloa, se ve y se siente en las calles, en las colonias, en las comunidades, un ánimo de alegría, de optimismo porque por fin llegará a Sinaloa, y a Ahome, un Gobierno que tiene como prioridad a la gente y sus necesidades.

Estos días que quedan para poder visitar a los ahomenses en sus casas y hacer compromisos de frente con ellos han sido intensos, porque nos hemos propuesto visitar cada rincón del municipio, muchas son las colonias y comunidades que me han dicho que jamás las habían visitado un candidato y menos un gobernante y mi respuesta es que no solo regresaré a agradecerles el apoyo sino que, como presidente municipal, llevaré el Gobierno a todas las poblaciones en el campo y en la ciudad, en las costas y comunidades indígenas porque para mí, un Gobierno de la gente, tiene que ir a donde ellos están para escuchar de viva voz las necesidades y solucionar en el orden de prioridad que la gente decida.

Restan 8 días de campaña política, y sabemos, porque la gente nos lo dice, que otra vez haremos historia, consolidando en Sinaloa el proyecto de “Ya Saben Quién” que no es otro que el de la mayoría de los sinaloenses y de los ahomenses porque queremos que llegue el bienestar en servicios públicos, en programas sociales, en seguridad, en empleos, en crecimiento económico.

Ahora, nos falta, cuidar la elección, y recordar el 2018 cuando la mayoría de los mexicanos demostramos que cuando una población está decidida y unida no hay obstáculo ni trampa que la detenga.

Este 6 de junio, en cada rincón de Sinaloa, se escuchará la voz del pueblo decidido a recibir el bienestar que merece y que tanto ha esperado.

Por esto en Ahome, votaremos 4 de 4, para que la transformación continúe hasta convertirse en un Estado de Bienestar, con nuestra diputada federal y quienes habrán de convertirse en integrantes del Congreso local en representación de los distritos 2, 3, 4 y 5 y sobre todo, con quien será nuestro próximo gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya y un servidor en el municipio de Ahome.