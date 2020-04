Contra la crisis actual se necesitan ideas, no ideologías

A esta altura de las crisis sanitaria y económica ocasionadas por el coronavirus, que llega a todos los países del planeta, a la gran mayoría de nosotros nos queda claro que nada volverá a ser igual para la humanidad. Y de nosotros depende que el cambio ineludible que se dará, y que veremos al pasar la crisis, sea negativo o positivo.

Y es que, a la par que nos dimos cuenta de que la mayoría de los países no estábamos preparados para enfrentar una pandemia, también hemos visto cómo cada vez más la perspectiva de los Gobiernos en cuanto a su responsabilidad para con sus ciudadanos va cambiando, y cómo también los empresarios en el mundo dejan por un tiempo su egoísmo para transformarse en combatientes de la epidemia.

Así, en México seguimos viendo a una sociedad que va por delante de sus autoridades, a una industria textil que, aunque ya venía sintiendo los estragos de una economía comprimida, se reconvierte para producir cubrebocas para el sector de la salud. Vemos notas de pequeños empresarios que, desde su zapatería o de su taller, buscan cómo ayudar a hacer insumos para el cuidado y prevención o ventiladores para los enfermos que requieren respiradores.

Por todo esto, considero que este es tiempo de ideas, no de ideologías. Hoy es tiempo de pensar cómo superar la crisis, cómo lograr que nuestra clase media (principal sostén de la economía de nuestro país) no desaparezca en la emergencia, y de cómo lograr efectivamente que quienes viven al día logren tener lo indispensable durante el tiempo de pandemia que, ya dijeron las autoridades, no será corto, pues de otra forma corremos el riesgo de que este sector acuda a acciones desesperadas, como el robo o la violencia.

Pero, sobre todo, es tiempo de pensar y actuar con visión de futuro, de pensar qué México queremos para cuando pase este tiempo de emergencia. Necesitamos, pues, aplicar medidas que nos permitan no solo pasar la crisis, sino superarla.

Tenemos que partir de realidades, no de ideologías; tenemos que entender que son las micro y las medianas empresas las que generan el mayor número de empleos en el país y que hoy se encuentran paralizadas y sin apoyo para seguir pagando a sus empleados que, en muchos casos, de prolongarse esta situación, pasarán a vivir al día, sin empleo, sin ingresos y sin apoyos sociales, porque no están en los censos gubernamentales para ser beneficiarios de los programas existentes.

Ya las manifestaciones de empresarios chicos, medianos y grandes, de analistas, de hombres de ciencia, economistas, entre muchas otras especialidades, se escuchan cada vez más fuerte; y junto con ellas un número muy importante de ciudadanos que solicitan de sus autoridades de todos los niveles actuar en congruencia con la situación y les piden que piensen en México y en los mexicanos, no en sus partidos o ideologías.

Ojalá que se escuchen sus voces, como las han escuchado en otros países, y que al pasar esta dura etapa podamos decir que no somos los mismos, pero porque pudimos superar la crisis y, en unidad de todos los mexicanos, salir fortalecidos.

Por último, quiero agradecer a todos los funcionarios y servidores públicos, representantes populares y partidos políticos que, atendiendo al llamado de la ciudadanía, han dejado de lado los enconos ideológicos y han comenzado a donar parte de sus sueldos para causas que ayuden a pasar esta emergencia, poniéndose a la altura de la población y de la circunstancia. #ÚneteEstáEnTi #QuédateEnCasa