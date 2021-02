Culiacán, Sinaloa, gente solidaria y de trabajo

Soy un convencido de que un pueblo es tan fuerte como logren serlo sus grupos más vulnerables.

En este sentido es que mi trayectoria política, como de vida, la he venido construyendo a partir de la cercanía con la gente y, sobre todo, de la atención de aquellos que por alguna razón se encuentran pasando por una situación difícil.

Es así que a lo largo del tiempo he podido corroborar que los sinaloenses somos, por definición, personas solidarias, alegres y trabajadoras, capaces de unirnos para superar los momentos difíciles. Así lo hemos demostrado en incontables ocasiones, ya sea por motivo de heladas que han afectado a nuestro productores del campo o por inundaciones ocasionadas por huracanes, entre muchos otros ejemplos, siendo el principal en estos momentos ayudar en tiempos de pandemia.

Este convencimiento de que primero debemos atender al más necesitado es el que me hizo, en primer lugar, identificarme con la 4T y, evidentemente, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no pierdo de vista que no se trata de entregar apoyo únicamente, sino también de crear las condiciones para que los que menos tienen puedan salir de su situación de marginación, y para esto se requiere la unión, la fuerza y el trabajo de todos.

De esta forma, desde cualquier espacio, responsabilidad o actividad que me toque desarrollar, mis esfuerzos siempre estarán encaminados a colaborar para la creación de un estado de bienestar que se encuentre a la altura de la gran calidad de gente que habita esta tierra sinaloense.

Y es que, para mí, lo mejor que tiene nuestro estado es su gente, y estoy seguro de que unidos podremos no solo superar la crisis ocasionada por el COVID-19, sino también la difícil situación económica que vivimos para poder, a partir de la construcción de infraestructura de desarrollo, hacer de Sinaloa y nuestra capital, Culiacán, el mejor destino para invertir, generar empleos y vivir.

Tengo por costumbre visitar las colonias populares y las comunidades de los lugares donde vivo porque así puedo escuchar de viva voz de la gente los problemas que se viven, pero, sobre todo, porque de la gente misma he podido conocer las mejores propuestas de solución.

En estos tiempos, aunque por motivo de la pandemia ha sido más complicado tener contacto directo con la gente, he seguido haciendo lo mismo, es decir, platico con la gente, aunque en grupos más reducidos y con todas las medidas de prevención, al mismo tiempo que me mantengo en constante comunicación a través de las redes sociales y he podido darme cuenta con gusto y orgullo de que la gente en Culiacán, y en todo Sinaloa , aun cuando nos enfrentamos a un duro reto por la pandemia, continúa siendo unida, tratando de ayudar al comercio local, a los vecinos y, sobre todo, buscando como salir de la crisis económica con trabajo y esfuerzo.

En los meses que vienen estaremos ya inmersos de lleno en las campañas electorales y los ciudadanos tendrán oportunidad de comparar trayectorias y propuestas de quienes aspiran a los distintos puestos de elección popular.

Yo, por mi parte, apuesto a las características reales de la gente en Culiacán y en Sinaloa: trabajadora, emprendedora, solidaria, pero, sobre todo, participativa y consciente de que en sus manos está la elección de los líderes que en realidad puedan conducir el esfuerzo de todos para que Sinaloa y su capital, Culiacán, ocupen el primerísimo lugar que les corresponde en el país.