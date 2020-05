Día de las Madres en tiempos de pandemia

Los días de aislamiento siguen pasando y con el pico de la pandemia que se vive ya en nuestro país, el distanciamiento social se vuelve, en ocasiones, más difícil cada vez.

Así es, hoy nos vemos en la necesidad de aprender a utilizar nuevos métodos para realizar las actividades que antes hacíamos de manera presencial, como estudiar y trabajar, y estamos asistiendo a un acelerado paso y auge de las clases en línea y el home office o trabajo en casa.

Ahora, lo que más ha cambiado durante el paso del COVID-19 es la forma de convivencia con familiares y amigos, pues el aislamiento, desafortunadamente, no solo nos separa de las personas con quienes trabajamos, sino también de quienes queremos y forman parte de nuestro entorno social y familiar.

Y es aquí donde más nos cuesta tomar consciencia y ser responsables, pues, paradójicamente, queriendo demostrar cariño a quienes están con nosotros compartiendo el aislamiento o a quienes se encuentran lejos, terminamos por exponernos, rompiendo la cuarentena y poniendo en riesgo a aquellos que debemos proteger.

Esto sucedió ya en Culiacán, Navolato y Los Mochis en Sinaloa, así como en algunos otros lugares del país el pasado 30 de abril, donde en un afán de celebrar el Día del Niño, hubo muchas personas que olvidando las indicaciones de distancia social se volcaron a hacer compras para sus hijos, llegando incluso a formar nutridas filas en pastelerías.

Lo malo es que una actitud como la presentada el pasado 30 de abril podría estar alargando el periodo de aislamiento al no permitir que la curva de contagio baje y, peor aún, por un momento de imprudencia podríamos estar poniendo en riesgo a toda nuestra familia, incluyendo, en este caso, a nuestros niños, que son lo que más queremos proteger en la vida.

Viene ya el 10 de mayo y en México es uno de los días más simbólicos pues celebramos a todas las mamás que, para la gran mayoría de nosotros, significan todo. Y es precisamente por eso que este Día de las Madres debemos tomar consciencia y decidir entre la celebración efímera de llevar Las mañanitas y salir a comprar regalos o de proteger al ser que nos dio la vida quedándonos en casa.

Y es que, ya sea que vivamos con nuestras mamás o no, no hay mejor momento que este para demostrar nuestro amor permaneciendo en resguardo, sobre todo si la persona que nos trajo al mundo es ya mayor y por tanto debemos tener más cuidado.

Ya las autoridades han estipulado que los panteones estarán cerrados a visitas y que no habrá venta de flores en ningún lado, esto como una forma de proteger a la población y que no tengan la tentación de salir el 10 de mayo. Asimismo, la Policía estará resguardando las ciudades para evitar aglomeraciones como las sucedidas el Día del Niño.

Pero no habrá medidas suficientes si nosotros no tomamos consciencia, por lo que los exhorto a preguntarles a sus mamás, quienes aún la tienen, o a pensar en lo que dirían las que ya no están, con respecto a qué prefieren para este Día de las Madres: celebración o salud para ella y todos sus hijos.

La respuesta está en ti, cuida de los tuyos y quédate en casa. Hagamos de este Día de las Madres un ejemplo de amor, cuidándolas y cuidándonos porque seguramente ella siempre preferirá que sus hijos y nietos estén bien por encima de cualquier celebración.

#EstáEnTi

#QuédateEnCasa