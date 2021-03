El próximo domingo comienzan las campañas políticas en Sinaloa, y con ellas la oportunidad de comparar propuestas

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, y en el primer minuto del próximo domingo 4 de abril iniciarán las campañas electorales en Sinaloa rumbo a la elección del 6 de junio, y con ellas la oportunidad para que la ciudadanía conozca lo que propone cada persona que busca un cargo de elección popular.

Así es, en Sinaloa elegiremos gobernador, 40 diputados (24 de mayoría relativa y 16 por el principio de representación proporcional), 18 presidencias municipales, 18 síndicos(-as) procuradores(-as) y 153 regidurías.

Y es que estamos inmersos en lo que se ha dado en llamar las elecciones más grandes de la historia de México, pues el 6 de junio se disputarán 500 cargos federales y 20 mil 868 locales, además de 15 gubernaturas, incluyendo nuestro estado de Sinaloa.

Pero, además de ser las elecciones más grandes en la historia de México, por el número de cargos de elección popular en juego, serán también las únicas que hasta el momento se hayan llevado a cabo en medio de condiciones muy atípicas dadas por la pandemia de coronavirus, lo que obligará a las autoridades electorales locales y federales a implementar estrictos protocolos de prevención, higiene y sana distancia.

En este mismo sentido, las campañas electorales, que en Sinaloa comenzarán el próximo domingo, tendrán que ser diferentes, ya que las propuestas de los distintos candidatos tendrán que llegar a la población de maneras novedosas que eviten las grandes aglomeraciones, pues, aun con la importancia que tiene elegir autoridades, debe prevalecer como prioridad la salud de los sinaloenses.

Así, a partir del próximo domingo 4 de abril, los sinaloenses en los 18 municipios tendremos la oportunidad de escuchar las propuestas de los candidatos a todos los cargos de elección popular locales y federales.

Por mi parte, desde el domingo 4 de abril hasta el día 3 de junio, que concluyen las campañas, de acuerdo al calendario publicado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), es mi férrea decisión hacer una campaña de propuestas reales, realizables y no caeré en las provocaciones de la guerra sucia que ya ha comenzado, pues, por experiencia propia sé que no es a los candidatos a quienes terminan lastimando estas campañas de denostación, sino a las familias, cuestión a la que nunca me prestaré.

Por esto, mi campaña será a la altura de lo que merece una población tan trabajadora y emprendedora como la ahomense, es decir, será una campaña de proyectos nacidos del recurso más importante con que cuenta Ahome: su gente.

Por la importancia que tiene el contar con autoridades que en realidad nos representen, mi llamado a la ciudadanía es a participar activamente durante este proceso electoral, escuchar y comparar propuestas pues, al final, son dos proyectos los que están compitiendo: el de aquellos que quieren volver a los privilegios para unos cuantos y el proyecto de quienes creemos que el bienestar debe estar al alcance de todos.