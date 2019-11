El temible principio de Peter: subir de cargo hasta llegar al nivel de la incompetencia

Subir a caballo a algunos hace caballeros y a otros caballerangos, le dijo don Quijote a Sancho Panza, cuando este le pidió que lo dejara bajarse del burro y montar a Rocinante, hastiado de ser un segundón, un simple escudero. Con esas palabras contundentes le dio una lección magistral: ascender a una posición prominente y protagónica expone al individuo arribista y trepador sin cualidades a evidenciar sus limitaciones y mediocridad, a mostrar el cobre. En los puestos públicos es donde son más visibles y frecuentes estos casos, con las consecuencias nocivas a la sociedad que ello implica. Se trata de los famosos “ladrillazos” de aquellos individuos suertudos a los que les dan un puesto burocrático y se marean, les da mal de montaña, se enferman de importancia, se vuelven fantoches presumidos, como dice AMLO.

El profesor Laurence J. Peter investigó por largas décadas los mecanismos de designación de puestos y los resortes del escalafón de ascensos en las oficinas burocráticas y en las empresas privadas, que le permitieran explicar por qué tantos puestos importantes son ocupados por individuos incompetentes para desempeñar los deberes y las responsabilidades de sus respectivas ocupaciones, lo que lo condujo a descubrir el denominado principio de Peter y fundar la ciencia de la jerarqueología, que expuso en términos jocosos para no ofender susceptibilidades ni pisar callos de los que se dieran por aludidos e injuriados en su incompetencia.

En su libro El principio de Peter, que por cierto fue best seller mundial por 18 meses, sostiene que la incompetencia ocupacional es un fenómeno universal que se halla presente en todas partes. Es implacable, demoledor, no deja títere con cabeza. Vemos políticos indecisos que se las dan de resueltos estadistas, y a la “fuente autorizada” que atribuye su falta de información a “imponderables de la situación”. Es ilimitado el número de funcionarios públicos que son indolentes e insolentes; de jefes militares cuya enardecida retórica queda desmentida por su apocado comportamiento, y de gobernadores cuya mediocridad les impide gobernar realmente. Nos encogemos de hombros ante el clérigo inmoral, el juez corrupto, el abogado prevaricador, el escritor que no sabe escribir, y el profesor que no sabe pronunciar y son inaudibles e incomprensibles. Vemos incompetencia en todos los niveles de todas las jerarquías, políticas, legales, educacionales e industriales. La causa radica en las reglas que rigen la colocación de los empleados y las formas en que ascienden a lo largo de las jerarquías.

Peter afirma que como individuos enamorados de nuestro ombligo, tendemos a trepar hacia nuestros niveles de incompetencia. Nos comportamos como si lo mejor fuese trepar cada vez más arriba, y el resultado lo tenemos a nuestro alrededor: las trágicas consecuencias sociales de su irreflexiva escalada.

Este asunto de la incompetencia es tan grande y omnipresente, que Peter proclamó categórico: venciendo la incompetencia en usted mismo y comprendiendo la incompetencia de los demás, puede usted realizar más fácilmente su trabajo, conseguir ascensos y ganar más dinero. Puede convertirse en conductor de hombres. Puede evitar penosas enfermedades. Puede disfrutar de su ocio. Puede agradar a sus amigos y confundir a sus enemigos, impresionar a sus hijos y revitalizar su matrimonio.

¡Púmbale!