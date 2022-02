El trabajo no se detiene

audima

Estamos en período de veda de difusión en las entidades públicas, incluyendo claro, los gobiernos municipales.

Y si bien, en Ahome hemos detenido toda difusión del trabajo que se realiza, así como la organización de eventos públicos masivos (no solo por la veda sino también debido a que Sinaloa permanece en semáforo naranja por covid). Esto no quiere decir que no se esté trabajando.

Comento esto para que la ciudadanía sepa que los servicios públicos, agua potable y drenaje, salud, en sí todo lo que significa avances en infraestructura para el Bienestar, se siguen llevando a cabo de manera normal y al ritmo acostumbrado y que aún con la veda, sus reportes, demandas y proyectos continúan atendiéndose todos los días.

Esto es un llamado también para los funcionarios públicos que conforman el Gobierno Municipal de Ahome, pues al tiempo que deben ser respetuosos de la veda en difusión de propaganda institucional, no quiere decir que tengan vacaciones, sino al contrario, deben seguir trabajando de manera normal en dar respuesta a la ciudadanía sin pretextos y sin pausas.

Y es que, las necesidades y justas demandas de la población no deben ser desatendidas por motivo de la veda en difusión a la que la convocatoria para la consulta de revocación de mandato nos obliga como entidades y funcionarios públicos, lo que debemos hacer es dejar de difundir lo que se hace para lograr un escenario de equidad ante la decisión que la ciudadanía habrá de tomar con respecto a este tema.

En el mismo sentido, he sostenido reuniones ya con los funcionarios públicos municipales para que eviten no solo difundir propaganda institucional o personalizada de las acciones que como servidores de la población tienen la obligación de realizar sino que, se les ha advertido que el uso de recursos del erario para orientar la decisión de la ciudadanía con motivo de revocación de mandato será motivo de consecuencias muy severas que pudieran culminar incluso en el despido y la inhabilitación.

En otro tema, Sinaloa continúa en semáforo naranja por covid-19, y es en este sentido que se están tomando todas las medidas necesarias para colaborar con el estado para bajar los contagios. Por esto, sigo haciendo un llamado a la ciudadanía para que continúe con los autocuidados, como el no asistir a lugares públicos muy concurridos a menos que sea muy necesario, continuar con el uso del cubrebocas, seguir con el lavado de manos y el uso de alcohol en gel y sobre todo avanzar como medida solidaria en la cultura de la sana distancia.

Por nuestra parte, seguiremos observando los protocolos que nos dicta el semáforo covid en cuanto a los permisos para la realización de eventos masivos, que no podrán realizarse mientras nos encontremos con un número alto de contagios diarios.

Sé que ha sido ya un largo tiempo en que la pandemia nos ha cambiado la cotidianidad, sobre todo, en cuanto a la sociabilización pero, de acuerdo a los expertos con el avance que se ha tenido en la aplicación de vacunas, al grado que ya estamos en una etapa de refuerzo o tercera dosis, esperamos que en el futuro cercano ya podamos tener la seguridad de realizar aquellos eventos que hemos mantenido en pausa por estos ya dos años.

Por el momento, solo pido a la ciudadanía que siga cuidándose para que seamos la mayoría quienes podamos decir con alegría que hemos superado la pandemia.