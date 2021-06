En Ahome, la transformación no puede esperar

La jornada electoral ha pasado y el pueblo de Ahome se decidió por una transformación profunda y verdadera.

Cumplir con esa expectativa de la ciudadanía es mi mayor prioridad, pues como ya lo he venido diciendo, es mi intención hacer un Gobierno de la gente, con la gente y para la gente, por eso, sin dejar pasar un solo minuto, desde ya estamos trabajando en los proyectos que vengan a dar respuesta a las necesidades y solicitudes que nos marcó la población durante la campaña electoral y que en su mayoría tienen que ver con cumplir cabalmente la esencia misma del municipio, que es que existan servicios públicos con la calidad y cantidad que el pueblo requiere.

Y es que soy un convencido de que la población merece que sus Gobiernos den resultados desde el inicio, por lo que desde ya nos estamos abocando a generar proyectos que nos permitan, desde el día uno, comenzar a dar respuestas reales a lo que la gente nos señaló como prioridad, como es la solución al tema del agua potable y el drenaje, tanto sanitario como pluvial

Por todo esto hicimos el compromiso de conformar un gabinete con las características de tener conocimiento pleno de las áreas que les toque dirigir, pero, sobre todo, que se encuentren comprometidos con los principios de la Cuarta Transformación, No Mentir, No Robar y No Traicionar.

El trabajo para convertir a Ahome en el municipio esmeralda que una vez fuimos, con servicios públicos dignos de la gente trabajadora que vive en este municipio, y con capacidad para detonar su economía a niveles que nos permitan colocarnos como el mejor municipio para vivir, invertir y trabajar, requiere de mucho trabajo que estamos dispuestos a hacer de manera incansable, porque los ahomenses nos designaron para eso. Pero todo este trabajo no estará completo si no sirve para lograr la unidad de todos quienes sabemos y entendemos que las elecciones ya terminaron y que es tiempo de conjuntar esfuerzos, talentos y proyectos por algo que trasciende a las individualidades, y es nuestro municipio y sobre todo la gente que aquí vivimos.

Por mi parte, comenzaré ya los acercamientos con empresarios, agricultores, maestros, ganaderos, pescadores, gente de las colonias, de las comunidades rurales, comunidades indígenas y con toda aquella persona que tenga una idea o un proyecto para hacer de Ahome un ejemplo de bienestar.

Asimismo, me convertiré, desde ya, en un gestor incansable, y por Ahome tocaré todas las puertas necesarias para poder materializar los proyectos que, de la mano con nuestro gobernador electo, Dr. Rubén Rocha Moya y con nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos permitan escribir una nueva historia para los ahomenses, en particular, y para todo Sinaloa, una historia de esperanza, de progreso, de unidad, tranquilidad, pero sobre todo de bienestar.

Unidos lograremos que en Ahome se consolide la transformación, pero sobre todo, lograremos que se instaure el bienestar integral para las personas como algo cotidiano, parejo para todos.

