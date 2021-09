En Ahome la unión hace la fuerza

Cada día me encuentro con ciudadanos de Ahome que me hacen saber sus necesidades y proyectos. En este sentido, soy un convencido de que en una democracia la participación de la gente no puede quedarse solo en el derecho a ejercer su voto en las elecciones, y por esto como parte muy importante de mis propuestas y proyectos en Ahome está la de hacer realidad el mayor número de mecanismos de participación ciudadana posibles incluyendo, claro, el presupuesto participativo.

Esto es, quiero consultar a la gente, sobre cómo desea que se ejerza el presupuesto destinado a los proyectos prioritarios de su colonia o comunidad y para ello habré de abrir los mecanismos necesarios para que a la población le sea accesible el poder tomar parte de las decisiones públicas.

Esto no solo busca mayor integración de la comunidades y ciudadanos en las toma de decisiones, sino que también puede convertirse en un mecanismo de mayor transparencia y vigilancia ciudadana que nos ayude como Gobierno a prevenir la corrupción.

Y es que, me propongo hacer un Gobierno con la gente y para la gente y permanecer comunicado con la ciudadanía de manera permanente por todas las vías al alcance.

Por esto, desde ya, me encuentro haciendo recorridos a distintas comunidades y colonias, como lo hice el día de ayer en la sindicatura de Ahome, que desde hace años, tienen severos problemas con el drenaje, problemática que se está volviendo a presentar con las lluvias que se han venido sintiendo en Sinaloa.

A este recorrido me acompañó personal de Conagua, ingenieros civiles y varios vecinos de la comunidad y desde ya me encuentro haciendo gestiones para lograr que el municipio de Ahome cuente con presupuesto para hacer frente a esta justa y prioritaria demanda social.

Asimismo, he sostenido reuniones con organismos empresariales quienes me han estado haciendo llegar sus propuestas no solo de acciones, obras y programas sino también para personas que podrían ser incluidas en el gabinete que formaré para asumir la responsabilidad como alcalde de Ahome el próximo 1 de noviembre.

En cada reunión o recorrido me doy cuenta de que la gente en Ahome busca ser parte del desarrollo de nuestro municipio y que hay un gran ánimo por participar en las acciones y decisiones, lo cual me alegra y me fortalece porque sostengo que para que una comunidad crezca en todos sentidos se requiere unidad y conjugación de esfuerzos y talentos.

Por esto, además de los presupuestos participativos habremos de construir otros canales de participación social a partir de los cuales los ahomenses podamos no solo decidir sino interactuar y unir esfuerzos en temas tan importantes como la salud, la educación y la prevención para avanzar en la formación de una cultura de la paz que nos traiga un ambiente donde nuestras familias puedan desarrollarse con armonía, tranquilidad y bienestar.

Porque Ahome no puede esperar, por ello, ya estamos trabajando, evaluando, tocando puertas, escuchando a la gente, porque la confianza que la ciudadanía me dio el pasado 6 de junio se traducirá en resultados, en crecimiento, en desarrollo, pero, sobre todo en bienestar integral para las familias.

Con un Ahome unido y participativo lograremos colocarnos en el lugar que nuestra gente merece como una tierra propicia para vivir, crecer, invertir y trabajar.