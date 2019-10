En Culiacán AMLO permaneció fiel a su línea estratégica de no combatir la violencia con violencia

A este respecto, esta vez opinaré como alguien que vive en donde se dieron los hechos y que ha tenido oportunidad de platicar con muchos sinaloenses sobre lo ocurrido.

Similar a la trama truculenta de aquella película con Al Pacino, titulada Tarde de perros, el pasado jueves, poco después de las tres de la tarde , en las calles de Culiacán cundió el pánico entre la población por la tracatera de las armas largas de grueso calibre.

A 1500 kilómetros de distancia, el dilema para el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas nacionales era ordenar continuar con el operativo o pagar el costo político de parecer un cobarde.

Como los emperadores romanos en el circo, su dedo pulgar indicaría vida o muerte. Y en ese trance dramático, al hondo conjuro solemne de su conciencia, se decidió por proteger a niños, mujeres y ancianos inocentes, cuyas vidas dependían de su serenidad, juicio y valor de estadista.

Aquellos que se rasgan las vestiduras y vociferan que cometió una traición a su investidura al rendir, según ellos, la plaza de Culiacán a la delincuencia organizada se parecen al tristemente célebre Capitán Araña, que hacía ostentación de su bravura guerrera al mandar a su tropa al combate, pero él no corría el mínimo riesgo y se ponía a buen resguardo parapetado tras los muros del cuartel. AMLO lo dice sarcástico: “Presumen de muchos pantalones, pero son los pantalones de otros”.

Las redes sociales y los periódicos se poblaron de capitanes arañas, que presumen su valentía acusando al Gabinete de Seguridad Pública y al Gobierno de apocado e inepto porque no desató la guerra sangrienta. Afortunadamente la opinión pública nacional, y más la estatal, o sea el pueblo bueno y sabio, no los secundó en su afán de exterminio a sangre y fuego de artillería.

Y que quede claro, no es que se avale la forma en que se planeó y se ejecutó el operativo, sino que, lo que en Sinaloa una mayoría avala y hasta aplaude es que, al ver que las acciones no tendrían un buen fin, optaron por proteger las vidas de inocentes; y así lo dijo AMLO: “lo más sagrado que hay es la vida de las personas. Y no hay impunidad, porque no hay contubernio”.

Es evidente que las cosas en México se partieron en un antes y un después del jueves pasado en Culiacán, pero, la verdad sea dicha, con el arranque de las obras del aeropuerto general Felipe Ángeles de Santa Lucía y de la refinería de Dos Bocas, las renuncias del ministro de la Corte Medina Mora y de Romero Deschamps al sindicato petrolero, queda asentado en actas y actos que en 10 meses y 20 días transcurridos AMLO supo operar una transformación cualitativa e histórica: de la toma del Gobierno pasó a la toma del poder. Y, como dicen los hombres de rancho: “De aquí pa’l real, ¡cabrestean o se ahorcan, jijos de la jijurria!”