En estos tiempos, el autocuidado contra la covid es la muestra más grande de solidaridad

Las cifras de contagios por covid en Sinaloa y otros estados de la República, están alcanzando números preocupantes, de hecho, en nuestra entidad, el lunes pasado llegamos ya a los 50 mil casos desde que inicio la pandemia.

Las medidas de las instituciones de salud han tenido que reforzarse al grado que nuevamente se ha tenido de emprender la reconversión de camas covid en los hospitales públicos lo que pospone consultas y cirugías para pacientes con otros padecimientos.

La demanda por tanques de oxígeno y su relleno ha subido de manera exagerada amenazando con el desabasto lo que se ha convertido en un viacrucis para que las familias que tienen un enfermo de covid en casa puedan conseguirlo y atender a sus pacientes.

Otra cifra importante es el que, de acuerdo a las autoridades de salud en el estado, el 80 por ciento de los pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2 son personas que aún no han sido vacunadas por lo que se entiende que los hospitales están siendo ocupados por jóvenes en su mayoría.

Esto refleja que las vacunas desarrolladas por las distintas farmacéuticas y que se han venido aplicando en Sinaloa sí ayudan, si no para evitar ser contagiado, sí para que los síntomas en caso de adquirir el virus sean menores y menos letales.

El hecho de que nos encontremos nuevamente en semáforo rojo indica la imperiosa necesidad de tomar consciencia pues, los esfuerzos que logren las autoridades no tendrán un efecto completo si nosotros como ciudadanos no hacemos lo que nos corresponde. Es decir, el evitar aglomeraciones e incluso procurar no salir si no hay necesidad además, claro, de tomar las medidas de sobra conocidas como el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, el lavado de manos frecuente y el uso de gel en lugares públicos.

Ya se ha anunciado que será la próxima semana cuando se inicie con la vacunación en los jóvenes de 18 a 29 años en Sinaloa y el llamado es a acudir a los centros que se destinen para aplicarlas.

Y es que, en este tiempo de pandemia nada demuestra más la calidad cívica de una población como el acto solidario de cuidarse y prevenirse en contra de la covid pues, el solo acto de acatar las medidas indicadas para evitar contagios, se ve reflejado no solo en nuestros seres queridos y cercanos sino en todos quienes habitamos en el estado y el país.

En Sinaloa y en todo México ya hemos dado muestras de poder frenar la ola de contagios en dos ocasiones y lo mismo debemos hacer durante esta tercera ola. Es decir, si bien la baja momentánea de casos, así como la llegada de las vacunas, dio pie a que se relajaran las medidas, ahora es momento de volver a reforzarlas y hacerlas parte de nuestra cotidianidad.

Son tiempos de unidad y así como el virus no distingue ideologías, creencias o profesiones, nosotros los ciudadanos debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para cuidarnos y cuidar a todos con quienes compartimos estos momentos tan difíciles de la historia de la humanidad.

Mantengamos el autocuidado en contra del a covid para así poder iniciar a construir el futuro que deseamos para nuestras familias.

