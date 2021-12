Están sembradas las bases para que 2022 sea un año de construcción del bienestar en Ahome

Ya llegó diciembre; y con él, los momentos de reflexión y, sobre todo, la esperanza de un nuevo año.

En el Ayuntamiento de Ahome, estos dos últimos meses de 2021 que marcaron el inicio de la Administración pública 2021-2024 han sido de sentar las bases para que el año venidero y los que siguen sean de construcción del bienestar.

Así, el pasado 6 de diciembre se publicó en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el Reglamento Orgánico del Municipio de Ahome, mismo que da vida al reordenamiento que la Administración pública municipal exigía para poder dar el marco jurídico y de planeación que nos permita cumplir las expectativas de la ciudadanía.

Este reglamento nos permitirá iniciar el 2022 con mayor austeridad en cuanto a la Administración pública, lo que significa la posibilidad de mayor gasto social, sobre todo hacia quienes más lo necesitan.

Asimismo, nos da ya el andamiaje jurídico para abrazar los avances que en materia social y de participación ciudadana viene exigiendo la población, como es el contar con una Secretaría de la Mujer, un Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y elevar a rango de subdirección a la entidad pública municipal que habrá de atender a nuestras comunidades originarias, entre muchas otras áreas que nos permiten avanzar en el importante tema de inclusión y hacerlo una cotidianidad en Ahome.

Por otro lado, con la creación de la Secretaría del Bienestar logramos conjuntar los esfuerzos de muchas áreas, como es participación ciudadana y desarrollo social, para hacer un frente común que nos permita multiplicar los programas y acciones encaminadas a combatir la pobreza y abrir canales de bienestar para los más marginados.

De igual manera, este reglamento orgánico da vida a la Secretaría de Obras Públicas, que estará encaminada a construir la infraestructura del bienestar que nuestro municipio requiere y conjuntar esfuerzos entre otras entidades municipales, como son Servicios Públicos, la Junta de Agua Potable, la Comisión de Centros Poblados, entre otros, que nos permitirá aglutinar esfuerzos para avanzar tanto en la dotación de servicios con mayor calidad y cantidad como para ir creando aquella infraestructura que impulse el desarrollo en colonias y comunidades.

Y es que, tal como lo dije, incluso antes de tomar protesta como presidente municipal, debemos responder a la ciudadanía una Administración pública ordenada que, bajo los principios de la Cuarta Transformación de No Robar, No Mentir y No Traicionar, logre desde su primer año de gestión recobrar el camino del desarrollo y el bienestar.

Convencido de que la ciudadanía de Ahome merece el mejor y más grande esfuerzo de sus autoridades, es que me atrevo a decir que unidos sociedad y Gobierno lograremos el despegue económico, político y social que a la vuelta de tres años nos coloque en los primeros lugares de calidad de vida y bienestar.

Unidos, y con la participación decidida de la gente, lograremos convertirnos en el futuro cercano en uno de los mejores lugares para vivir, invertir, trabajar y estudiar.