Este domingo 6 de junio comenzaremos la transformación de Ahome y de todo Sinaloa.

No hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla, y hoy, miércoles 2 de junio, es el último día de campaña en Sinaloa.

A partir de mañana comenzará la veda, que es el tiempo que se da a la ciudadanía para que reflexione su voto en caso de que no se encuentre decidido aún, para llegar al próximo domingo 6 de junio donde habremos de tener nuestra gran fiesta cívica: la jornada electoral.

Esto quiere decir que solo restan 4 días para que los sinaloenses, y particularmente los ahomenses, comencemos a escribir una nueva historia para que iniciemos la transformación que necesitamos para crear un estado de bienestar parejo para todos.

Han sido 60 días de intensa campaña, de visitar casa por casa, colonia por colonia y comunidad por comunidad con el único propósito de escuchar a la ciudadanía, para que sea ella quien defina las prioridades a las que habremos de responder de manera inmediata.

Esto es porque en Ahome comenzaremos trabajando desde el primer momento, porque nuestro municipio no puede esperar para vivir la transformación, para convertirse en el municipio esmeralda, con servicios públicos con calidad y suficiencia, que es la principal expectativa de la gente, tanto en la ciudad como en la zona rural.

Y es que a partir del próximo domingo 6 de junio, con el apoyo masivo de la ciudadanía comenzaremos a construir el Ahome que queremos, donde no existan ciudadanos de primera ni de segunda, sino que todos parejos, unidos, avanzaremos hacia el bienestar que anhelamos para nuestras familias.

Así me lo han dicho las mujeres, los jóvenes, los pescadores, los productores agrícolas, los indígenas, los empresarios, los estudiantes y en sí la ciudadanía entera, que quiere que en Ahome y todo Sinaloa se consolide la transformación.

Es por esto que quiero invitar a la ciudadanía ahomense a ser un activo participante en el cambio verdadero, saliendo temprano a votar el próximo domingo 6 de junio por sus candidatos de Morena y PAS, y recordar que si es su anhelo que la corrupción se acabe, que los servicios públicos lleguen a sus hogares con la calidad y cantidad que desean, que la seguridad sea una realidad, que recuperemos los espacios públicos, que reactivemos la economía y que nos convirtamos en el mejor lugar para vivir, trabajar e invertir, la mejor opción somos aquellos que representamos la visión de “Ya saben quién”.

Con toda humildad les pido que voten 4 de 4 en Ahome, por Rubén Rocha Moya para gobernador del estado de Sinaloa; por Juana Minerva Vázquez, César Guerrero, Elizabeth Chía y Cecilia Covarrubias en los Distritos 2, 3, 4 y 5, respectivamente, y por un servidor, Gerardo Vargas Landeros, para la presidencia municipal de Ahome.

Se siente en el ambiente, hemos ganado la campaña y este domingo 6 de junio, con tu apoyo, con tu alegría, con tu esperanza, ganaremos la elección e iniciaremos la transformación de Ahome y Sinaloa.

Nos vemos el próximo domingo para iniciar la transformación de Ahome y todo Sinaloa.

#UnAhomeParejoParaTodos.