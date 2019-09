La 4T hará historia al resolver la inseguridad y la violencia

Una de esas llamadas fake news que proliferan en las redes sociales encontró o inventó un párrafo que le atribuye a Ángela Merkel, canciller alemana desde 2005, una personalidad internacional de prestigio, por ende adecuada para usarla de ariete contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. La afirmación dice: "Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre".

Este párrafo conlleva la ignorancia de que todos los hechos o procesos que afectan a una sociedad dada, tienen intrínseca una continuidad, o sea, una génesis, un desarrollo y una conclusión, como sucede con la violencia y la impunidad imperantes en nuestro país, generadas en, por lo menos, las últimas cinco décadas y que implicará un tiempo considerable revertir.

Luego entonces, no es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le eche la culpa a sus antecesores del trabuco tremendo de la violencia desbordada e incontenible con cifras espeluznantes de homicidios dolosos. No, él simple y sencillamente describe una realidad producto de una descomposición política, social y económica ocurrida en el curso de los seis sexenios de neoliberalismo, solapadores, si no es que promotores, de esta situación caótica y trágica que ya toca fondo.

Al comienzo del 2007, a lo tonto, el Gobierno federal asestó un bastonazo al avispero de los cárteles de la droga. Era tanta la ignorancia acerca del dato estratégico decisivo de la correlación de fuerzas, que al estallar la guerra frontal y armada contra el tráfico de estupefacientes hubo "analistas expertos" que afirmaron que meter al Ejército y a la Marina Armada a combatir narcotraficantes equivalía a usar cañones para matar moscas. Nomás hagan números, las fuerzas armadas nacionales no llegan a 300 mil elementos y, según el Inegi, ya entonces el narcotráfico daba empleo a más de medio millón de mexicanos. En cuanto a armas procedentes de Estados Unidos (70 por ciento del total) ya había en el territorio nacional alrededor de un millón, de grueso calibre y uso que debería ser exclusivo del Ejército.

Últimamente han menudeado las alusiones sarcásticas a costa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus instrucciones como comandante en jefe de las fuerzas armadas de no reprimir a la población civil. A este respecto, para tomar parte en el debate, es cuestión de escoger entre dos personajes emblemáticos: el pintoresco y humanista alcalde de Nueva York, Fiorello La Guardia, y el generalísimo Francisco Franco. La Guardia denegó el permiso a su jefe de policía de que sus elementos usaran pistolas durante las redadas a los barrios de afroamericanos, caracterizadas por asesinatos a mansalva. Le dijo: "Para mí, la vida es sagrada. Si un gorrión muere violentamente durante mi Gobierno en el Parque Central, yo me siento responsable". Por su parte, Francisco Franco felicitó a su ministro de Justicia por firmar, en 1945, su fusilamiento número un millón, contados los tres años de Guerra Civil y seis de Gobierno y le soltó una frase para la historia. Franco le dijo: "Sigamos el trabajo, tráigame la siguiente lista".

Andrés Manuel López Obrador va a cumplir su misión histórica de serenar a México. Si se pudo en Sicilia y en Colombia, aquí también se podrá.