La Cuarta Transformación es producto genuino de la historia del pueblo mexicano

En su libro El papel del individuo en la historia, G.V. Plejanov desmenuza el complejo conjunto de factores sociales que convergen para producir las condiciones propicias al surgimiento de un líder político, social, militar o religioso, que al condensar en una sola persona la fuerza acumulada de millones de seres humanos, se convierte como por generación espontánea en un protagonista capaz de dar un vuelco de 180 grados a la situación imperante y cambiar el curso de la historia.

Para ejemplificar esto, analiza la actuación de personajes de la talla de Robespierre, Napoleón, Bismarck, etcétera, a la luz del criterio de los grandes maestros filósofos de la historia como Guizot, Magnet y Thierry.

La anarquía y el caos crearon la necesidad social imperiosa de un Gobierno que implantara el orden con mano dura y un hombre fuerte al mando. Un soldado de fortuna, un joven general con ambiciones políticas, enaltecido por sus campañas en Italia y Egipto, lo único que hizo fue estirar la mano y tomar la fruta que se caía de madura. En Francia había tres o cuatro figuras con similar renombre y prestigio, lo que ahora se llama imagen, que al erigirse Napoleón como el detentador del poder, quedaron anulados. Sin esta coyuntura histórica, Napoleón no habría pasado de ser un militar de talento brillante, pero nada más.

Queda claro, entonces, que un hombre o mujer, por más cualidades geniales que tenga, no puede encumbrarse hasta alturas sobresalientes de poder político, económico y social, si en su entorno no se dan las circunstancias que posibiliten ese ascenso, ese triunfo personal. Dicho con otras palabras: si no embona con una situación previamente determinada por fuerzas sociales poderosas e inexorables.

Bajo este esquema, es válido creer que, a partir de 1940 en que el presidente Cárdenas, de bien definida identidad progresista, entrega la estafeta presidencial a Ávila Camacho de filiación conservadora, gradualmente, con la lentitud que se mueve el molino de la historia, se fueron generando las condiciones (agudizando las contradicciones) para que un líder social y político con una plataforma de izquierda ganara la Presidencia de la República con el apoyo mayoritario de 30 millones de votos, 53 por ciento de la votación.

Del año 40 a la fecha, de la lista de trece presidentes en el juicio histórico, solo salen bien librados Adolfo López Mateos y Adolfo Ruiz Cortines. El primero nacionalizó la industria eléctrica, y el segundo fue un austero administrador de los recursos del erario. Los demás, en mayor o menor grado, son reprobados y hasta repudiados, sobre todo los seis del periodo neoliberal que con su ola privatizadora de los bienes y servicios de la nación: bancos, teléfonos, televisión, ferrocarriles, minas, playas, puertos, Pemex, CFE, etcétera redujeron el tamaño del Gobierno al mínimo e incrementaron la corrupción y la desigualdad social. Sumado a esto habría que agregar la sangre y el dolor causados por la inseguridad pública y la violencia.

Sin embargo, aun con sus dotes, su carisma y su tenacidad, Andrés Manuel López Obrador no habría podido derrotar al sistema, según la tesis de Plejanov. Lo que ocasionó el colapso del antiguo régimen fue el cúmulo de agravios, los atracos descarados, los atentados a la dignidad y burlas consumados durante décadas a un pueblo bueno al que la clase gobernante llegó a considerar manso y menso.