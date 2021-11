La Cuarta Transformación llegó a Ahome

Ha llegado el momento de cumplirle al pueblo de Ahome y por eso desde el segundo uno del 1ro de noviembre he comenzado los trabajos para recuperar el orgullo ahomense.

Así, hemos comenzado con una intensa campaña de limpieza de calles, arborización de avenidas y bulevares, bacheo intensivo en la ciudad, fumigación en toda la ciudad y de manera particular en los panteones.

De hecho, tal cual lo dije durante la campaña y al momento de tomar la protesta de ley como presidente municipal constitucional del municipio de Ahome, con voluntad hemos logrado, estos primeros días, que el suministro de agua potable sea mayor para dar paso a los trabajos para alcanzar lo que tanto nos pidieron los ciudadanos, agua en suficiencia, presión y calidad para el municipio entero.

Asimismo, di mi palabra para trabajar de acuerdo a los principios de la Cuarta Transformación, No mentir, No robar y No traicionar y extendí, en el uso de mis facultades como Ejecutivo municipal, este compromiso hacia todos quienes me habrán de acompañar en el gabinete, incluyendo organismos desconcentrados y paramunicipales quienes saben, que no habrá segundas oportunidades para quienes no cumplan estos principios.

Comenzó la Cuarta Transformación en Ahome que debe ser entendida como un Gobierno para todos y de todos, sin distingo de ideologías, preferencias sexuales, origen, creencias o profesiones, es decir, de respeto y sin exclusiones.

Un Gobierno cuyo llamado permanente será a la unidad pues, solo juntos lograremos colocar a nuestro municipio a la altura de las expectativas de una sociedad emprendedora, trabajadora y solidaria.

Seremos multiplicador de programas sociales que colaboren con las familias más vulnerables para ser partícipes activos del desarrollo.

También, seremos impulsores y facilitadores de la iniciativa privada con quien continuaré en diálogo permanente pues sé, que nos une el ánimo y voluntad para generar los empleos que permitan a nuestra población obtener los ingresos suficientes para labrarse un futuro de bienestar.

Con paso decidido los ahomenses podrán ver cómo se levanta la infraestructura material, social, política y económica para el Bienestar y como juntos lograremos, no solo salir de la crisis ocasionada por la pandemia sino levantarnos como un municipio donde será un orgullo vivir.

Para todo esto, desde el día uno, en la primera sesión extraordinaria de cabildo, presente ante el H. Cuerpo de Regidores una propuesta para llevar a cabo un reordenamiento de la administración pública municipal, una reingeniería, que nos permita evitar y eliminar duplicidades y simulaciones al tiempo que nos coloque en posición de ser más eficientes y eficaces en la respuesta hacia la ciudadanía.

Este reordenamiento podrá cumplir también con compromisos hechos como el que las comunidades indígenas cuenten con una dirección cuyo titular sea uno de ellos así como tener una Secretaría de la Mujer que nos permita pasar de la equidad en el papel a la igualdad sustantiva y verdadera.

Mi compromiso ha sido claro y tal cual lo he venido demostrando en estos primeros días, trabajaré todos y cada uno de ellos para que Ahome vuelva a ser conocido como el municipio Esmeralda.

Con espíritu de trabajo y unión, en Ahome, juntos haremos historia.