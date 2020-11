La Cuarta Transformación necesita postular a los mejores en 2021

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y en el caso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el domingo pasado, 15 de noviembre, se inició el tiempo de que nuestro dirigente nacional, Mario Delgado, anunció el levantamiento de encuestas para la selección de candidatos en las 15 entidades federativas que habrán de elegir gubernaturas el próximo año 2021, incluyendo, claro, Sinaloa.

Este ejercicio es un símbolo de democracia total, ya que la encuesta es a población abierta, lo que demuestra el compromiso no solo con la transparencia en la selección de candidatos, sino que también deja ver el hecho de que se busca que los perfiles que representen a Morena en las próximas elecciones sean competitivos y capaces de alzarse con el triunfo, para así tener una verdadera posibilidad de consolidar el trabajo de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, es justo comentar que no todos los aspirantes a las gubernaturas tienen iguales posibilidades de ganar, pues el contexto en el que se desenvolverá el proceso electoral rumbo al 6 de junio de 2021 es muy diferente a lo que fue en 2018, porque, aun cuando el Movimiento de Regeneración Nacional aparece encabezando las encuestas en prácticamente todas las entidades federativas que tendrán elecciones locales y también a nivel federal, lo cierto es que el partido no puede dejarse sorprender, como sucedió en Coahuila e Hidalgo, donde, aún con encuestas favorecedoras, los resultados fueron adversos.

En este sentido, es necesario analizar que, además de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena y figura que indiscutiblemente llevó al triunfo abrumador del partido en prácticamente todo el país, no estará en las boletas; en esta ocasión, hay partidos opositores que ya se encuentran haciendo alianzas con el objetivo de vencer a Morena y sus aliados, y con ello a la 4T.

Así, en Sinaloa, si bien Morena aparece arriba en las encuestas, su distancia con respecto a su principal opositor, el PRI, no es arrolladora, además de que al incluir los votos que pudieran aportar sus aliados se podría estar presentando un escenario no tan holgado como se quisiera.

Por todo esto, en Morena Sinaloa mi llamado ha sido siempre de unidad, porque hoy, más que nunca, debemos buscar lo que nos es común, en este caso, consolidar a la 4T, por lo que debemos escoger a los mejores perfiles, es decir, a aquellos cuyo compromiso es claro con el trabajo que viene desempeñando el Ejecutivo federal, pero que también tengan la experiencia de gobierno, la estructura, la organización y la capacidad para pintar a Sinaloa de Morena.

Yo, por mi parte, confío plenamente en que el proceso de encuestas para selección de candidatos iniciado por el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, Morena, será justo, transparente y, sobre todo, eficiente en el sentido de seleccionar al mejor para que desde esta tierra podamos ampliar, replicar y consolidar el trabajo de la 4T.

Por esto, desde ahora dejo claro que seguiré trabajando para que nuestro estado se pinte de Morena y que, más allá de las campañas políticas, lucharé todos los días para que la unidad de quienes creemos en la Cuarta Transformación se convierta en el motor que traiga el progreso que Sinaloa merece.