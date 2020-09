La ciudadanía está lista para un papel activo en el 2021

El pasado lunes 7 de septiembre inició formalmente el proceso electoral, que tendrá su jornada de votaciones el próximo domingo 6 de junio de 2021.

En este proceso, de acuerdo a información del Instituto Nacional Electoral, se elegirán 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 1 mil 63 diputados de 30 congresos locales y 1 mil 926 Ayuntamientos en 30 estados.

En Sinaloa, en lo particular, somos más de 2 millones 120 mil ciudadanos en la lista nominal y que podremos participar para elegir gobernador, 18 Ayuntamientos y 40 diputados al Congreso Local.

Este proceso electoral, que comienza en plena pandemia, se antoja difícil en su organización, tal como lo ha manifestado ya el presidente del INE, Lorenzo Córdova, pero, más allá de lo que deban hacer las autoridades electorales para dar certeza y transparencia a las elecciones, somos los ciudadanos quienes tenemos que poner el ejemplo para así seguir demostrando que los mexicanos estamos listos para continuar una ruta de democracia total.

En los próximos meses comenzarán las precampañas, y los partidos habrán de elegir a sus candidatos, quienes quieran serlo por la vía independiente comenzarán a hacer su trabajo para juntar el apoyo ciudadano suficiente para aparecer en las boletas.

A nosotros los ciudadanos nos corresponde estar atentos, comparar trayectorias y resultados, historias de vida para, llegado el momento, elegir a los mejores, a quienes consideremos que nos representarán dignamente en el caso de los Congresos, ya sea Federal o Local y a quienes consideremos que pueden llevar por el camino del progreso a nuestra comunidad, ya sea estatal o municipal.

También, en estos tiempos en que las redes sociales han tomado una gran importancia y que han crecido de manera exponencial en cuanto al número de usuarios, resulta importante que estemos atentos y no caer en aquellas informaciones que, con el ánimo de desacreditar a los aspirantes, transmiten mentiras, es decir, las llamadas fake news.

Recientemente he estado participando como moderador en distintos foros organizados por la Fundación Generando Valores y Liderazgo. A la fecha, hemos podido discutir en vivo con especialistas y con la gente que vive los problemas en cuestiones relacionados con la pesca; la educación y el inicio de clases, que ahora es a distancia; con pequeños y medianos empresarios que están buscando cómo adaptarse a los nuevos tiempos para no solo superar la crisis, sino seguir creciendo; y de salud, pues las medidas preventivas para no contagiarnos, la buena alimentación y los consejos para superar las consecuencias emocionales y psicológicas que nos ha traído el coronavirus son primordiales en estos momentos. Debo decirles que la experiencia ha sido muy grata y muy alentadora pues, cada vez me convenzo más de que en Sinaloa contamos con una población que no solo busca estar informada, sino que se compone de gente que no se raja y que está ávida de aportar ideas y compartir sus conocimientos y experiencias para que nuestro estado crezca.

Por esto, ahora que el proceso electoral ha comenzado, debemos ser fieles a nuestras mejores características como sinaloenses, informándonos, comparando propuestas y así participar no solo el día de la jornada electoral, sino como agentes activos en la construcción del entorno de progreso que queremos vivir en Sinaloa.