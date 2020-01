La desaparición del Seguro Popular desata una tempestad en un vaso de agua

Una medida drástica de política social de la 4T que afecta a 60 millones de mexicanos, que tiene que ver con el sumamente sensible asunto de la salud pública, acaba de iniciar su fase de aplicación práctica, provocando una ola de incertidumbre inevitable, que se produce siempre en el seno de la sociedad cuando lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no termina de nacer. Tal es el caso del arranque de la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Veamos qué argumentan los detractores del Insabi: que no hay presupuesto ni reglas operativas; que se van a cobrar los servicios médicos y las medicinas, contrariando el principio de gratuidad; que no prestará servicios de tercer nivel o alta especialidad. Puras pamplinas, ya que el Insabi tiene hasta el 2022 para detallar en qué porcentaje aumentará la cobertura sanitaria para mexicanos que no están afiliados al IMSS, Issste, Pemex o las Fuerzas Armadas. Hasta entonces se sabrá cuántas personas sin seguridad social pudieron acceder a la prestación gratuita en el primer y segundo niveles de atención, además de recibir medicinas e insumos, especificando la cobertura de atención a los grupos vulnerables y marginados.

"Si administramos bien, si evitamos el desperdicio, si no hay corrupción, sí podemos", afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. El problema que del Gobierno ha sido el desabasto de medicamentos por culpa de los consorcios farmacéuticos, a los que no ha podido sancionar, a pesar de tratarse de un delito de lesa humanidad. Y en el plano operativo interno, el presidente anunció que se establecerá una red de información con los datos de todos los responsables de garantizar la calidad y gratuidad en el servicio médico y de medicamentos, con el fin de detectar rezagos e irregularidades. También dijo que los Gobiernos estatales no estarán obligados a firmar convenios con la federación.

Por su parte, el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, declaró que el Seguro Popular operó con déficit de recursos del orden de los tres mil millones de pesos anuales, que se destinaba al pago de servicios subrogados, mientras que los centros de salud carecían de capacidad resolutiva.

Había una tendencia a la privatización y a priorizar la cuestión financiera, en lugar de servir mejor a la gente. Había más personal administrativo, que el dedicado a atender la salud de la gente. Se sabía de la sustracción de medicamentos que después aparecían a la venta en farmacias.

El Insabi tiene la obligación de garantizar la atención médica a los sectores desprotegidos de la población. Para ello requiere un firme y cuantioso financiamiento, que este año es de 112 mil millones de pesos; 72 mil millones del presupuesto ordinario y 40 mil millones de pesos adicionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención, lo que se hará con base en la ley y la planeación estratégica, no por ocurrencia pasajera. Por lo que se refiere a gratuidad médica, especialmente los medicamentos, son valorados y se definen como un significativo avance al otorgar a la base de la pirámide social una acción de justicia social. Los mexicanos, por ende, debemos ser muy claros acerca de los alcances y limitaciones del Insabi, porque nos asiste el pleno derecho de conocer y ser los destinatarios de los programas del Gobierno de la 4T en materia de salud.