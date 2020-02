La gente común no pierde la esperanza, pese a la persistencia de la inseguridad y de la falta de crecimiento económico

Y es que, es una verdad del tamaño de una montaña, que un pueblo azotado por tres décadas de saqueo del neoliberalismo no puede vivir y conformarse con promesas de bienestar y buenas intenciones gubernamentales, por eso el desconcierto de los analistas profesionales adversarios de la 4T con respecto a que, a un año de iniciado el Gobierno, mantenga su aceptación popular arriba del 60 por ciento.

Por lo que se ve y se aprecia, a la inmensa mayoría del pueblo mexicano no le hace mella en su ánimo el golpeteo mediático por el desabasto de medicinas, la manifestación de protesta en El Zócalo por la violencia endémica, el tapón de la Guardia Nacional a los migrantes centroamericanos en la frontera sur y el consiguiente fuego amigo de los combativos diputados Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña, la amenaza china del coronavirus, el juicio político a Trump, el brexit y los nubarrones negros de la recesión económica mundial, etcétera.

En lo que concierne a las divergencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha puntualizado que en un Gobierno democrático, como el que encabeza, no hay pensamiento único y dogmático; prevalece ante todo la libertad de expresión que ventila y sopesa las ideas y propuestas, sin distingos entre dirigentes y miembros de base, todos tenemos el derecho de disentir dentro de la 4T. Enhorabuena que se aporten puntos de vista diversos que contribuyan a perfeccionar las políticas públicas, aunque haya quienes tomen el rábano por las hojas y distorsionen significados y objetivos.

Atrás quedaron los tiempos de una minoría negadora de la justicia social, que no rendía cuentas a nadie y trataba al pueblo como menor de edad, que confundía la unidad con unanimidad y a la disidencia como traición. Aquel poder petrificado estaba divorciado del pueblo. Eso explica la facilidad con que se derrumbó sin pena ni gloria el primero de julio de 2018.

Serenidad y paciencia, al mal tiempo buena cara, al fin y al cabo que de rachas peores hemos salido sanos y salvos. Mientras tanto, adelante con el T-MEC y la rifa del avión presidencial. Con su actitud ecuánime, que no sufre ni se acongoja con penas ajenas, el pueblo mexicano les da a los economistas tecnócratas una lección: no llamen nivel de vida al nivel de consumo, ni llamen calidad de vida a la cantidad de satisfactores que se pueden comprar, no solo de pan vive el hombre.

Hemos recibido muchos mensajes en Twitter y Facebook en el sentido de que ya abordemos en esta columna “Deveras” temas locales, de que nos ocupemos de Sinaloa, pues. Buena sugerencia que hoy atendemos, haciendo un breve comentario. Nos parece demasiado injusta la opinión de que en lo tocante a las mujeres y hombres que se mencionan para la elección de gobernador de Sinaloa el año próximo, la lista es raquítica. Sinceramente, y no porque yo figure en el elenco, me atrevo a opinar que todos son excelentes prospectos por su trayectoria y experiencia en el servicio público. Y dije todos: ellas y ellos.

Eso sí, ya llegó la hora de las definiciones y deslindes sin ambigüedades, sin medias tintas y aguas tibias. En la vida y en la política, ser o no ser, esa es la cuestión.