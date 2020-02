La maestra Elba Esther: una historia que no ha terminado

Consigna el refranero mexicano, ese compendio de dichos y frases populares que enriquecen nuestra lengua castellana, que “en esta vida no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza ni deuda que no se pague”, lo cual viene a colación en este mes de febrero que promete ser emblemático para la vida política del México de la 4T.

A solo dos días de haber entregado la documentación que avala nuestra firme intención de convertirnos en partido político nacional, en Redes Sociales Progresistas (RSP) seguimos trabajando de la mano con la sociedad sinaloense en el ánimo de cristalizar un proyecto alternativo de nación a partir de la justicia y la honestidad.

Un ideal con el que muchos mexicanos soñamos durante décadas y por el que, con la fuerza del voto y la movilización ciudadana en las urnas, pudimos determinar un cambio de rumbo y abrir paso a una auténtica transformación de la vida nacional, inspirados en fechas significativas para la historia de México.

Fechas que marcaron un antes y un después a partir de la Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución mexicana, con la diferencia de que el domingo 1 de julio de 2018 los mexicanos no recurrimos a las armas ni a la violencia para generar una transformación que hoy por hoy beneficia a los que menos tienen.

Y ya que hablamos de fechas significativas, hoy 26 de febrero se cumplen siete años de la arbitraria e injustificable aprehensión de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, con quien la política mexicana está en deuda porque después de cinco años de permanecer privada de su libertad, fue absuelta por un juez federal de los falsos delitos que se le imputaron.

Al igual que Demetrio Vallejo Martínez (1910-1985), quien en su momento fue encarcelado por defender los intereses del gremio ferrocarrilero, durante la Administración del presidente Adolfo López Mateos, manteniéndolo en prisión por más de 11 años, lo que no impidió que a su salida nos diera ejemplares muestras de resiliencia al volver a la escena política, la maestra está de regreso.

Lo hace con la estatura moral de haberle devuelto a las maestras y maestros de México la dignidad que merecen como verdaderos agentes de cambio social, y con la convicción de que su experiencia será determinante para seguir luchando al lado del magisterio y en favor de las grandes transformaciones que ocurren en esta nueva etapa de la vida nacional.

Así, pues, la rueda de la historia sigue girando, y es significativa la declaración de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, puntualizando que no hay ningún impedimento para que la maestra Elba Esther Gordillo regrese a dirigir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; además, recalcó: el SNTE dejó de ser contraparte de la SEP, "somos un equipo". Podríamos decir mucho más sobre el tema, pero por cuestiones de espacio y a manera de conclusión, me quedo con una definición que de ella hizo un distinguido sinaloense en la Convención de Aguascalientes, celebrada en diciembre pasado y que no es otro que nuestro presidente nacional, Fernando González Sánchez.

“El liderazgo y el cariño de mi suegra Elba Esther Gordillo, además de su congruencia política, es un crisol que nos fortalece. Somos una familia que ha contribuido a la construcción del poder y al ejercicio de la política en México. Hemos ayudado y, a veces oponiéndonos, hemos sufrido las consecuencias”.