La pandemia no es lugar para la arena político electoral

El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, dio a conocer que le han hecho llegar un documento confidencial sobre la conformación de un bloque opositor en su contra y en la de su partido Morena.

Este grupo, según se dijo, está compuesto por empresarios y políticos que buscan quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena en 2021 y aplicar la revocación de mandato en el caso del Ejecutivo para el 2022; para esto se reseñan diversas estrategias, sobre todo en términos de comunicación y manejo de redes sociales.

A este respecto, es importante mencionar que cada ciudadano tiene derecho a expresar sus opiniones y también a apoyar a quien considere su mejor representante popular, así es la democracia y más en un país tan plural como es México.

Pero también es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue electo de manera democrática y por una abrumadora mayoría, lo que hace a su Gobierno no solamente legítimo, sino con una aún muy amplia base social.

Por estos dos factores, considero que estos tiempos en que enfrentamos una de las peores crisis de que se tenga registro, no son tiempos de llamar a la disidencia y menos aun a la resistencia, pues hoy, más que siempre, se requiere un pueblo unido capaz de afrontar la difícil situación que estamos viviendo.

Un pacto que llama a denostar al Gobierno, pero sin un proyecto definido, no solo causa más encono y desunión, sino que nos alarga el camino hacia una recuperación económica que todos deseamos.

Y es que, aun cuando falta corroborar la autenticidad del documento, según lo comentó el presidente mismo, sí vale la pena reflexionar en que NO son tiempos de rupturas o guerras sucias, sino de solidaridad, donde cada quien, desde su actividad, pueda aportar algo para que nuestro país supere este terrible momento, que ya se ha prolongado por mucho tiempo. Son, pues, días de pensar en vías de desarrollo, y no en ideologías partidistas.

Es decir, aun respetando el derecho que todos tenemos a expresar nuestro consentimiento o disentimiento, en estos momentos los llamados a la polarización, vengan de donde vengan, lo único que ocasionan es agitación social y desgaste a las instituciones.

Y es que, estando en el momento más álgido de la pandemia, necesitamos un Gobierno que se ocupe en cómo superar estos tiempos con toda su atención, todos sus recursos y talentos, por lo que cualquier intento de distracción hacia la arena político electoral no va solo contra la figura presidencial, sino contra todos los mexicanos que estamos buscando cómo salir lo mejor posible de las crisis sanitaria y económica.

Recordemos, pues, que la epidemia no ha terminado y que, mientras no salgamos de esta crisis, cualquier llamado a la violencia, no solo física, sino incluso en redes sociales, empeora el panorama, por lo que el llamado a quienes buscan dividir es a que piensen en la mayoría y ayuden de verdad jalando parejo para superar la crisis, en vez de adelantar los tiempos a una arena política electoral que no cabe en estos momentos.

Mucho cambiará en el futuro cercano, pero por el momento seamos solidarios, mostremos un frente unido contra la pandemia cuidándonos.

#EstáEnTi

#QuédateEnCasa