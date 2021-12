La región norte de Sinaloa da un rotundo SÍ a la planta de fertilizantes

No cabe duda que un pueblo unido puede conseguir grandes cosas. Así lo demostramos en Ahome con el rotundo SÍ que la mayoría dio a la Planta de Fertilizantes de Topolobampo, el pasado domingo.

Y es que, aún en contra de quienes creyeron que la ciudadanía no acudiría a votar en torno a la consulta que se hizo para el tema de la instalación de la planta de fertilizantes GPO, lo cierto es que la afluencia de personas a las casillas que se instalaron para realizar este ejercicio participativo superó los 39 mil votantes, quedando demostradas las ganas, urgencia y ánimo de los ahomenses para alcanzar nuestro destino como un polo industrial de desarrollo, con la derrama económica que esto significará en el futuro cercano para la región y el estado.

Así, con el voto de 30 mil 59 ciudadanos (casi el 76 por ciento) que se manifestaron a favor de la planta de fertilizantes en los municipios de Ahome, Guasave y El Fuerte la ciudadanía dejó escuchar de manera rotunda su expectativa de avanzar en la infraestructura para el bienestar y el desarrollo económico.

Ahora que se conocen ya los resultados, las voces de distintos sectores sociales como agricultores, empresarios, pescadores, deportistas, comunidades indígenas, estudiantes, amas de casa, entre otros, se han venido manifestando también por la urgencia de acelerar el proceso de instalación de tan anhelada planta de fertilizantes que no solo significa empleos para la región, pues cabe recordar que el compromiso de GPO es dar trabajo a gente local y no, como se quería hacer creer, que su personal sería traído del extranjero, sino también significa un potencial de empresas y actividades económicas alternas que se habrán de ir generando a partir de esta industria.

Por otro lado, como autoridades y ciudadanos estaremos vigilantes de que los compromisos ambientales se sigan cumpliendo, como es el cuidado y reproducción de los manglares, de la fauna que depende de la Bahía de Ohuira así como que la planta no solo no sea factor de contaminación sino que además lleve a cabo labores de limpieza para ayudar a que el ecosistema mejore.

En síntesis son momentos de alegría para Ahome y la región norte de Sinaloa, pues esta planta no solo nos colocará en el panorama mundial como productor de fertilizantes de alta tecnología sino que con ello habremos de experimentar un avance integral de la economía por las actividades que se benefician de esta inversión como es la agricultura, la pesca, el turismo, el comercio y hasta la educación; pues, cabe recordar que, incluso en la Universidad Autónoma de Sinaloa está por graduarse la primera generación de ingenieros en procesos, entre otras carreras, que tienen relación directa en la preparación de profesionistas con alto grado de especialización para este tipo de industrias.

Así, en Ahome celebramos la unión ciudadana que ha decidido por su bienestar y el de las futuras generaciones.

Con el mismo sentimiento de felicidad, quiero desde aquí, enviar mi más sincera felicitación a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que, un día como hoy, 1 de diciembre pero de hace 3 años, inició en México la Cuarta Transformación trayendo el cambio verdadero a nuestro país y que con los principios de No Robar, No Mentir y No Traicionar se ha erigido como un Gobierno que como visión, destino y guía de quienes compartimos el anhelo de un México incluyente y progresista está y estará dedicado al Bienestar de la población.