La transformación sigue avanzando en México

El pasado domingo hubo elecciones para las gubernaturas en los estados de Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas e Hidalgo.

Morena y los partidos con quienes tuvo coalición ganaron 4 de los 6 estados que se sometieron a elección de la ciudadanía el pasado domingo 5 de junio.

Es importante comentar que ninguno de estos estados estaba gobernado por Morena, por lo que las elecciones del pasado fin de semana simboliza, el hecho de que la población de México, en su mayoría, sigue buscando un cambio verdadero en la figura de la visión de la Cuarta Transformación que ahora gobernará 20 de las entidades federativas que componen nuestro país.

Y es que, con la filosofía de que “nadie se quede atrás, ni nadie se quede afuera” que ha enarbolado nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, son cada vez más los mexicanos que encuentran caminos para labrarse un futuro de bienestar que pueda sostenerse en el tiempo.

Es cierto que aún queda mucho por hacer para eliminar las desigualdades que existen en nuestro país con respecto a quienes no tienen nada y los que lo tienen todo, pero los resultados del pasado domingo indican que la visión de la Cuarta Transformación que ha puesto el énfasis en los que menos tienen está dando resultados concretos en las familias.

Afortunadamente este año 2022 más estados se incorporan a la Cuarta Transformación para en conjunto con la Federación y los municipios que componen a cada una de las entidades federativas avanzar en el objetivo planteado desde 2018, crear un estado de bienestar para todos los mexicanos.

Ahora, el trabajo para quienes creemos y trabajamos a través de los principios de la 4T es seguir dando resultados a la ciudadanía, pues no debemos olvidar que el próximo año también habrá elecciones en el Estado de México y Coahuila, que hasta el momento siguen siendo gobernados por la oposición.

Se comenta esto porque al final del día, lo que está a consideración de la población mexicana es todo un proyecto de nación que se sintetiza en los valores de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo y con una prioridad muy establecida que es: “primero los pobres”.

Otra cosa a destacar de los pasados comicios es que se llevaron a cabo en paz y con tranquilidad, salvo incidentes aislados, lo que demuestra el avance que como ciudadanía hemos tenido en cuanto a desarrollo democrático.

En Ahome seguiremos trabajando bajo la visión de nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y la guía de nuestro gobernador Rubén Rocha Moya para que en todo México cada día nos acerquemos más a un Estado de Bienestar, incluyente en todo sentido, con paz y verdaderamente democrático.

Es decir, seguiremos trabajando por el cambio verdadero donde se entiende que el pueblo manda y que por eso son las personas las que deben estar en el centro de toda política pública, pues lo más valioso de esta nación es sin duda… su gente.