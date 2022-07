La unidad es la clave

Como es del dominio público, Morena se encuentra en la víspera de renovación de sus órganos de dirección en todos los estados de la República y sus 200 distritos federales, de frente a lo que será la preparación para el 2024. Esta es una oportunidad magnífica para que todos aquellos que estamos convencidos del proyecto de Nación planteado por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hagamos un acto de reciprocidad con quien es nuestro líder nacional, logrando un Partido Político en unidad capaz de dar continuidad a la Cuarta Transformación.

Es así que, reconociéndonos como un movimiento plural, donde caben todas las opiniones, considero que el objetivo es uno solo: consolidar a Morena como un Partido Político capaz de seguir siendo la mejor opción para la población y su bienestar.

Es ahí donde el compromiso de todos quienes creemos en la Cuarta Transformación, independientemente del lugar o posición en que nos encontremos, debe ser el de seguir actuando de acuerdo a los principios y valores que nos dan vida que son, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Debemos encontrar los caminos para que, dentro de los procesos democráticos que vivimos al interior, prevalezca, en el respeto a todas las expresiones, la unidad que nos da el saber que tenemos un objetivo primordial que es el ser factor real de progreso para el pueblo de México.

Así, para las asambleas que se estarán llevando a cabo los días 30 y 31 de julio en todo el país, el mensaje de todos tendría que ser, en primer lugar, de agradecimiento hacia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que logró construir un proyecto por el cual votaron más de 30 millones de mexicanos, logrando la unidad que nos permita continuar fortaleciendo a la Cuarta Transformación y segundo, entender que aun cuando existen diferencias al interior en cuanto al cómo, el objetivo es claro. Por lo que una vez expresadas todas las opiniones, las mayoritarias habrán de respetarse para dar paso a la preparación de Morena como opción política para 2024.

Es por todo esto que me sumo al llamado a la unidad, tanto de nuestro dirigente nacional Mario Delgado, así como de nuestro líder político en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya.

Y es que entiendo que la Cuarta Transformación no es una filosofía pasajera, sino una visión que debe convertirse en una forma de vida donde cada persona pueda, en justicia, labrarse un futuro de bienestar y que es nuestro deber crear las condiciones para que esto suceda.

En Morena debemos dar ejemplo de unidad logrando que las asambleas por venir se conviertan en una fiesta democrática, pues más allá de quienes sean elegidos para los órganos directivos, lo más importante es que cada ciudadano que quiera, e incluso menores de 15 a 17 años, tal cual y o permiten los estatutos, podrá afiliarse en cada uno de los 300 distritos electorales al tiempo que emiten su opinión con respecto a quienes les gustaría que formaran parte de los órganos directivos del partido.

Demostremos, pues, porque Morena es el partido de la gente y vayamos juntos en unidad hacia el 2024.