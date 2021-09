Las lecciones del huracán Nora

El huracán Nora llegó al sur de Sinaloa y, aunque degradado, ha tocado todo el estado, dejando a su paso un gran número de afectaciones, tanto en infraestructura pública como para muchas familias que han visto desaparecer sus pertenencias bajo el agua torrencial que no dio tregua a los municipios del sur y del centro.

Acá, en el norte del estado, concretamente Ahome, aun cuando ya como tormenta Nora trajo para la noche del domingo y tarde del lunes mucha agua, lo que si bien es bueno para el sector agrícola y para las presas, sobre todo por la prolongada sequía que hemos venido sufriendo, lo cierto es que también ha dejado afectaciones a familias enteras en algunas comunidades y sectores de la ciudad de Los Mochis.

Esto deja lecciones para quienes habremos de asumir responsabilidades públicas el próximo 1 de noviembre, y concretamente en el caso de Ahome, asumo como mi responsabilidad el avanzar de manera sustancial en lo concerniente al drenaje pluvial, pues no podemos, como sociedad, seguir permitiendo que cada que se presenta un fenómeno meteorológico como huracanes y tormentas, las familias en nuestro municipio sigan perdiendo parte de su patrimonio o incluso arriesgando su integridad física.

En este sentido, vale recalcar que, a la par de trabajar en materia de drenaje pluvial, es importante el trabajo de aseo y limpia para que las alcantarillas no se bloqueen, deberá ser también prioridad del Ayuntamiento, pues soy un convencido de que solo con el ejemplo que pongamos como autoridad se podrá llamar a la población para que haga la parte que le corresponde, no solo limpiando el frente de sus casas, sino no tirando basura a las calles.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias seguirán presentándose; y para el mes de septiembre, que hoy inicia, se prevé que más huracanes y tormentas se sigan formando en el Pacífico, por lo que debemos tomar las precauciones necesarias, mantenernos informados sobre la trayectoria de los fenómenos, manteniendo nuestros documentos importantes a la mano en una bolsa o mochila impermeable y conocer los lugares que se han habilitado como albergue.

Ahora, con respecto a los daños que dejó ya Nora, sobre todo al sur del estado, contraviniendo aquellas voces que decían que al desaparecer el Fonden iban a tardar más, los apoyos federales han comenzado a llegar y el plan DN-3 está en marcha para atender a quienes resultaron damnificados por la intensa lluvia que dejó el fenómeno.

Pero, por nuestra parte, como población, es momento de sacar la mejor característica de nuestro ser sinaloense y apoyar, con lo que podamos, a las comunidades que sufrieron los peores embates del huracán, aportando víveres y enseres que puedan ayudar a atenuar, aunque sea un poco, la difícil situación que pasan quienes se quedaron sin hogar hasta que el clima permita que se restablezca la normalidad.

Con relación a esto, el día de ayer se conmemoró el día internacional de la solidaridad, y en Sinaloa somos ejemplo de esto. De hecho, aquí en Ahome, la Fundación GVL Generando Valores y Liderazgo, convocó a la sociedad civil a unirse para ayudar a las familias damnificadas por Nora con alimentos, medicinas, láminas, desalojo de viviendas en riesgo, limpieza de calles, drenes, árboles, entre muchos otros apoyos. Quiero agradecer a las más de 400 personas que acudieron al llamado y actuaron con gran responsabilidad social, demostrando así lo que podemos lograr con un Ahome unido. ¡Muchas gracias!