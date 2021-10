Llevar a cabo la Transformación

Quienes estamos convencidos de los postulados de la Cuarta Transformación entendemos que el cambio verdadero comienza con una reorganización del Gobierno que permita tener autoridades capaces de cumplir con la ciudadanía que ha depositado su confianza, anhelos y hasta su futuro en nosotros los valores de no robar, no mentir y no traicionar.

Por esto, en el caso del municipio de Ahome, seremos factor activo en la construcción de un Estado de Bienestar para la gente.

Y esta gran transformación empieza con la voluntad política de llevar a la gente las condiciones que nos permitan en unidad ser partícipes activos y permanentes del desarrollo.

Es por estas grandes razones que he venido sosteniendo reuniones con diversos actores políticos, económicos y sociales sin importar su ideología o procedencia partidista, pues soy un convencido de que, en el caso de Ahome, existe el objetivo común de resolver de manera inmediata los problemas urgentes, como es el agua potable, drenaje sanitario y pluvial, el estado de calles, carreteras y caminos vecinales, como requisitos mínimos para colocarnos en la ruta del desarrollo sostenido.

Y es que, en la búsqueda de la unidad de los ahomenses me queda claro que nuestra agenda de políticas públicas, programas y acciones debe partir de las coincidencias pues, a quienes vivimos en esta tierra nos duelen las mismas cosas, como la deficiencia en los servicios, el estancamiento económico, la marginación de algunas colonias y comunidades y sabemos que, independientemente de nuestra ideología, lo primero es crear las condiciones que nos permitan hacer de Ahome el lugar que queremos para vivir.

En este sentido es que, siguiendo lo ya dicho por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, entraremos a un reordenamiento de la administración pública municipal que primero nos permita eliminar la vieja costumbre de Gobiernos ricos con pueblos pobres para entrar a un ciclo de austeridad gubernamental y combate permanente a la corrupción donde los recursos públicos estén dedicados, no a mantener el aparato público, sino a crear la infraestructura física, política, económica y social que permita a las familias ahomenses construirse un futuro de bienestar.

Asimismo, acabaremos con la práctica donde cada ente público municipal se vuelve un coto personal para unir esfuerzos de toda la administración pública para resolver, atender y crear la infraestructura del bienestar que nos hemos propuesto.

Por otro lado, seremos facilitadores para recuperar el desarrollo económico que tan mermado se ha visto por la pandemia pero desde una óptica activa, como facilitadores del empresariado que crea empleos dando prioridad a quienes inviertan en las zonas del municipio con mayor marginación, pues estamos convencidos de que en la medida que nuestra población más vulnerable obtenga más y mejores oportunidades para construirse un futuro con certidumbre, nuestra economía en general se verá beneficiada y el bienestar de las familias podrá ir creciendo a los niveles que anhelamos.

Sabemos que la tarea y los retos no serán sencillos, que habrá inercias y resistencias en el camino, pero la voluntad y la constante búsqueda del como SÍ, nos permitirá vencer obstáculos para que juntos, población y Gobierno, podamos recuperar el orgullo de ser de Ahome como un lugar idóneo para construir un futuro de Bienestar.