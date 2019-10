Los agoreros del fracaso de la 4T se van a quedar con las ganas

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras alude a sus críticos, por disparatados y absurdos que sean o mentiroso e insidioso el ataque, él lo responde con lenguaje respetuoso, de ninguna manera despectivo o burlesco, sino ligero y humorístico, a sus detractores consuetudinarios los llama ternuritas. Lo más rasposo que llega a decirles es que moralmente están derrotados; y a un columnista líder de opinión le aconseja que ya no vuele tanto, en la acepción periodística de la palabra que es inventar, dar por verídico lo imaginado o supuesto. No obstante, hay quienes lo acusan de polarizar la opinión pública y lo conminan a recibir el golpeteo mediático sin chistar, olvidando que quien calla, otorga; renunciando en gesto magnánimo a su derecho de réplica.

Al cabo de más de 10 meses y de más de 200 conferencias circulares interactivas, como se denomina también a las mañaneras, se han vuelto clásicas frases como: "con todo respeto, yo tengo otros datos"; "no somos los mismos de antes, somos diferentes"; "el Gobierno federal es un elefante reumático, echado y mañoso al que hay que empujar"; "todo por la razón, nada por la fuerza"; "el triunfo de la reacción es moralmente imposible"; "dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada"; "el pueblo es bueno, honesto y sabio"; "no se combate la violencia con la violencia, el mal con el mal".

Eso sí, en México que no por casualidad es el país de Cantinflas, el presidente no cantinflea, va al grano, no se sale por la tangente, habla pausado, pero sustancioso, claro y conciso. Va siempre al grano, por ejemplo, una y otra vez ha dicho que nuestro país fue saqueado durante 36 años de Gobiernos neoliberales, más que en los 300 del dominio colonial español. Pero remacha el clavo que eso no fue lo peor, sino que la pérdida de valores morales y espirituales fue tan pavorosa que llegó a admirarse y rendirle culto a los grandes ladrones saqueadores del país.

Hoy, afortunadamente suceden cosas, como cuando AMLO recibió una visita inesperada en una mañanera: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, exalcalde de Lima, Perú, que después de presenciar la conferencia comentó que las lecciones de historia, civismo y ética del presidente resultan altamente didácticas y aleccionadoras para las nuevas generaciones de latinoamericanos.

Sin embargo, los conservadores no se dan por vencidos. La campaña de desinformación mediática y en las redes continúa. Que la recesión económica es inminente y las finanzas públicas colapsarán, que persiste la desconfianza y apatía de los inversionistas nacionales y extranjeros, que el nuevo tratado de comercio con EUA y Canadá no se firmará pronto, que el aeropuerto general Felipe Ángeles de Santa Lucía, que la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor del Istmo de Tehuantepec son sueños guajiros, etc. Sólo que estas aves de mal agüero olvidan una fuerza que mueve montañas: la fe y la voluntad del pueblo mexicano que se crece ante las dificultades.

Un pueblo unido por ideales y principios es capaz de realizar epopeyas grandiosas, como sucedió con Juárez, Madero y Cárdenas. Si AMLO cuenta con el apoyo del 74 por ciento de los mexicanos, los obstáculos y adversidades serán superados. Carlos Madrazo Becerra, otro político tabasqueño de los años 60, con su oratoria tropical y grandilocuente decía: "Si en pleno Sol de mediodía el pueblo decide que ya es de noche, no queda otra que encender las farolas".