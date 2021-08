Los servicios públicos, inicio del resurgimiento de Ahome

De acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción III, los municipios tienen como principal encomienda la de hacer que la ciudadanía tenga acceso a los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, disposición de aguas residuales, alumbrado público; la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones, rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento, así como, la seguridad pública de los habitantes del municipio en su fase preventiva y de tránsito.

En este sentido es que entiendo que las autoridades municipales deben, principalmente, por mandado ciudadano y constitucional, buscar la forma de que los habitantes del municipio, en mi caso, de Ahome tengan acceso a estos servicios con cantidad, calidad y eficiencia suficiente.

Y es que, comprendo que los servicios públicos no solo son indispensables para la vida cotidiana de cualquier comunidad, sino que estos, cuando tienen la calidad necesaria, se convierten en infraestructura para el bienestar.

Es decir, si queremos que haya más inversión local, nacional y extranjera, nuestras calles, alumbrado, servicio de agua y drenaje, parques, etc, deberán simbolizar la capacidad para ser un lugar idóneo para la inversión, para el empleo y para la vida cotidiana.

Es por esto que, aun cuando mi administración comenzará hasta el 1 de noviembre próximo, ya me encuentro haciendo gestiones en la Ciudad de México y tocando todas las puertas necesarias, para que, en el momento de asumir la responsabilidad que los ahomenses me han dado, no perdamos ni un solo minuto para que la mejora continua de nuestro municipio comience.

Es evidente que el municipio tendrá que hacer lo propio también en salud y educación prioridades innegables que ya ha marcado nuestro gobernador electo, Rubén Rocha Moya, así como en lo tocante a detonar la economía impulsando, desde lo local las vocaciones económicas de cada región como es el caso de Ahome que, por nuestra ubicación geográfica, tenemos muchas ventajas para ser competitivos en la industria, el comercio y, claro, el sector primario.

Me queda claro que la voluntad de un solo hombre no lo puede todo, pero afortunadamente en Ahome el recurso más importante que tenemos es la misma gente. Por esto mi llamado siempre será a la unidad pues estoy convencido de que aun en las diferencias es posible encontrar acuerdos cuando se trata del bien para las mayorías.

Por esto, sé que escuchar a la gente en sus demandas pero también en sus proyectos y anhelos será la mejor fórmula para, en unidad, lograr que vivir en Ahome vuelva a ser motivo de orgullo que nos haga sentir nuevamente el sentido de pertenencia, de ser algo más grande que nosotros mismos.

Comenzaremos por las prioridades que nos marcó la gente en la campaña que son los servicios públicos para sin pausas, ni descansos, construir juntos el Ahome que queremos para nuestros hijos y nietos, ese donde se pueda vivir con tranquilidad, donde podamos alcanzar nuestras metas de salud y estudios. Y donde trabajar sea sinónimo de calidad de vida y bienestar.

Porque estoy seguro que unidos, no solo lograremos superar la crisis de salud y económica que vivimos en estos momentos, sino que volveremos a ser el municipio “esmeralda”.