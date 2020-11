México se mantendrá estable independientemente de los resultados de las elecciones en EE. UU.

A la hora que esta columna se publique, el mundo sabrá quién ganó las elecciones en Estados Unidos, que para el día de ayer ya contaba con más de 100 millones de votos emitidos, debido a que en aquel país es posible votar de manera temprana o por correo, habiendo terminado el proceso en la tarde de este martes.

En este caso, la política del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quedó muy clara en su conferencia mañanera de ayer al decir que mientras no haya un resultado, la política es “no adelantarnos, no hacer pronósticos y desde luego no tomar partido, porque si no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país, no debemos nosotros estar con actitudes injerencistas, metiéndonos a la vida interna de otro país”, dijo.

Así, el presidente demuestra que en cuanto a las elecciones de Estados Unidos, el trabajo del Gobierno de la 4T se ha centrado en lograr la estabilidad financiera independientemente de las decisiones que tomen los estadounidenses, y por eso fue categórico al comentar: “Estamos seguros que ante cualquier resultado en la elección de Estados Unidos, nosotros tenemos garantía de estabilidad económica y financiera. Nuestra economía es sólida, sana, y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros”.

Y es que este año ha sido tan difícil por la presencia del COVID-19 en el mundo. No da espacio para especulaciones y, en este caso, aun cuando hubo críticas al inicio de la pandemia por la no aplicación de recursos para políticas de apoyo contra las afectaciones económicas de la crisis sanitaria, lo cierto es que a estas alturas hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), en voz de su director de Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, reconoció recientemente que México será prácticamente el único país de la región que saldrá de la pandemia sin deuda adquirida, lo que le permitirá una recuperación más acelerada que otros países de Latinoamérica.

Así, sin echar las campanas a vuelo pero sí con moderado optimismo, podemos vislumbrar que independientemente de los resultados en el país vecino del norte, México mantendrá la estabilidad, pues, de acuerdo a lo anunciado por el presidente ayer, la economía comienza a recuperarse al haber tenido un crecimiento de 200 mil empleos en el mes de octubre (el más alto en todos los meses de octubre de años anteriores de acuerdo al Inegi), con remesas que podrían alcanzar los 40 mil millones de dólares al finalizar el año, un peso que se mantiene estable a pesar de la incertidumbre por la pandemia y de las elecciones en los Estados Unidos, entre otros indicadores que demuestran que la recuperación será posible en el futuro cercano.

Poco a poco la Cuarta Transformación demuestra que ha venido enfrentando la crisis económica emanada de la pandemia con medidas acertadas que, aun cuando en inicio parecieran ser duras, podrían significar la diferencia entre la recuperación a corto plazo o un largo proceso estancamiento económico.

Con los tres días de luto nacional (31 de octubre, 1 y 2 de noviembre) decretados por el presidente, López Obrador, para honrar a nuestros seres queridos que han perdido la vida por coronavirus y que en nuestro país ya superan los 90 mil, debemos reflexionar que son tiempos de actuar en unidad y solidaridad; pensando más en lo que nos es común que en lo que nos divide, y así poner cada quien lo que esté en su mano para superar esta crisis sanitaria y económica.