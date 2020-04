No seas parte de la estadística de enfermedad y muerte. ¡QUÉDATE EN TU CASA YA!

En México estamos a punto de entrar a la Fase 3 de la epidemia por Coronavirus; esto, dicen los expertos, significa que los contagios pueden ser masivos.

En esta etapa es necesario que tomemos conciencia de que el COVID-19 no respeta ideologías, género, credo, edad ni condición económica, como lo saben ya miles de familias que han perdido A un ser querido o que lloran porque uno de los suyos se debate entre la vida y la muerte sin, en algunos casos, poder estar a su lado porque permanecen aislados para no aumentar los contagios.

Hemos visto ya ejemplos en otros países, como Italia, España y Estados Unidos, de lo real y letal que es este nuevo virus; y por aquellos que han logrado sobrevivirlo, sabemos también que quien enferma sufre dolores indescriptibles.

Por esto, enterarnos de que aún hay quienes se niegan a ver la peligrosidad del COVID-19 y siguen haciendo fiestas y reuniones o saliendo sin razón ni necesidad resulta, no solo preocupante, sino indignante, pues, al hacer esto, no solo se ponen en riesgo a ellos mismos, sino a todos a su alrededor, incluyendo a su propia familia.

De acuerdo con la información oficial, en México se estima que a la fecha existen ya más de 26 mil personas infectadas de coronavirus; y Sinaloa ocupa el nada honroso segundo lugar en número de decesos por esta causa, y que en los próximos días serán más, muchos más, por la forma exponencial en que se dispersa la enfermedad.

Lo peor de esta estadística es que muchos de los casos se deben a la irresponsabilidad de quienes le hacen al valiente y continúan con sus celebraciones, con su asistencia a eventos y aglomeraciones, para luego llevar al virus a sus comunidades, a su vecindario, a sus casas.

Es importante saber también que la infraestructura hospitalaria en Sinaloa es limitada, como lo es en todo el país, y que en la inminente fase 3 de contingencia probablemente no existan camas, equipos ni médicos suficientes para atenderte si enfermas, pues la probabilidad de que la pandemia rebase la capacidad del sistema de salud es tan real, que incluso ha obligado a la Organización Mundial de la Salud a mencionar protocolos donde, en caso de que los hospitales se vean excedidos de personas infectadas, habrá que dar preferencia en tratamiento a los más jóvenes, dejando a las personas de la tercera edad y enfermos crónicos, como diabéticos e hipertensos, sin atención.

Por esto, el llamado debe ser enérgico y debe salir de cada uno de nosotros… ¡QUÉDATE EN TU CASA YA!

No seas parte de la estadística que enfermó y contagió a los suyos. No seas parte de quienes hoy lloran a sus abuelos/as, padres, esposos/as, hermanos/as, hijos/as, vecinos/as, amigos/as.

Hasta que la pandemia pase, no serán suficientes las veces que se repita la importancia del autocuidado, de la solidaridad plasmada en el distanciamiento social, de la comprensión de que, en la medida en que nos mantengamos en aislamiento en nuestros hogares, estamos cuidando a todo Sinaloa, a todo México a toda la humanidad.

¡QUÉDATE EN TU CASA! Para que cuando esto pase, no te falte ninguno de los tuyos.

#EstaEnTi #QuédateEnTuCasaYa.