Planeación con participación ciudadana

En la Cuarta Transformación estamos convencidos de que lo más importante para que el país alcance el bienestar para sus habitantes es la participación ciudadana como una fuente inagotable de propuestas y proyectos.

Es en este sentido que, el día de ayer, en el municipio de Ahome instalamos el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 2022-2024, que busca la mayor participación de la sociedad organizada ya sea en cámaras empresariales, universidades, organismos no gubernamentales, entre muchos otros grupos organizados de personas que buscan colaborar en el desarrollo de Ahome, Sinaloa y México.

Asimismo, convencidos de que en Ahome todas las voces cuentan, vamos a ir a su escucha de todo ciudadan@ que tenga el ánimo de participar con sus propuestas, poniendo a disposición y alcance de la gente mecanismos de participación como: grupos focales, plataforma web, foros virtuales, redes sociales, WhatsApp, correo electrónico y encuestas.

Y es que sé que es la gente quien vive las distintas problemáticas y quien mejor puede sugerir las soluciones.

Así, hemos diseñado cinco ejes temáticos, que incluyan todo el quehacer que el Gobierno municipal debe a sus ciudadanos: Política y Gobierno, Bienestar y Calidad de Vida, Infraestructura para el Bienestar, Hacia una Cultura de la Paz y Desarrollo Económico Incluyente.

Cada eje estará dividido en subtemas que den el abanico integral para que la ciudadanía pueda elegir el o los temas en los que quiere participar con sus propuestas que, evidentemente, serán tomadas en cuenta para integrar el documento que será la guía de acción para toda la administración pública municipal durante el presente trienio.

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo, además de incluir las acciones que den respuesta a las demandas ciudadanas, estará alineado a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, pues es nuestro objetivo lograr la sinergia necesaria con todos los niveles de Gobierno, además de ir sentando bases y avances para la agenda del futuro en temas tan importantes como la economía circular, el cuidado al medio ambiente y, sobre todo, el avance hacia una sociedad más incluyente y democrática en el sentido extenso de los conceptos.

Sobre el mismo tema, y buscando diagnósticos claros, pero que ya no solo nos arrojen la parte cuantitativa de lo que hay o no hay, se presentó el estudio “Bienestar y Calidad de Vida en el Municipio de Ahome” que me fue presentado en fechas pasadas por científicos muy reconocidos en el área de lo social, como son el Dr. Jorge de la Herrán García y la Dra. Beatriz Yasuko Arita Watanabe, que tienen muchos años haciendo estudios cualitativos con respecto a la percepción de la ciudadanía en diferentes partes del país y en Sinaloa, concretamente en Ahome, tienen varios años realizando, por lo que es factible ver en qué indicadores se ha avanzado, retrocedido o estancado.

Este estudio, que nos sirve también a manera de diagnóstico inicial, nos es muy importante porque además mide aspectos cualitativos que tienen que ver mucho con nuestra visión de Cuarta Transformación y que es la percepción de bienestar que tiene el ciudadano y también cómo se percibe en aspectos tan importantes como su nivel de felicidad.

Así, el Plan Municipal de Desarrollo, Ahome 2022-2024, se está integrando con la participación del recurso más importante que tenemos en este municipio… su gente.