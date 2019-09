Por fin, los mexicanos volvemos a tener a quién irle

Con esa enjundia y clarividencia que le son consustanciales, Elena Poniatowska lo dijo, más o menos, no es cita literal: “Lo que pasa es que los presidentes de México no quieren a México. No conocen el patriotismo ni por el forro. Quieren sí sus intereses particulares, a los suyos, a su familia y cuates, que generalmente son oligarcas y potentados nacionales y extranjeros. Solo dientes para afuera, en los discursos, proclaman a voz en cuello su simpatía a favor de los mexicanos de abajo. La verdad es que el último presidente que demostró con hechos fehacientes que sí luchaba por el bienestar del pueblo fue Lázaro Cárdenas”.

Después de Cárdenas se vino una hilera de presidentes a cual más antipopular, como en el libro

Los doce césares, de Suetonio. Sexenio tras sexenio, el noble pueblo mexicano cifró sus esperanzas de mejorar su calidad de vida en cada uno de los titulares del poder ejecutivo, lo que se llamó el providencialismo presidencial, para terminar igual o peor. El oropel, la retórica, la propaganda en todo su esplendor artificial, para desembocar en más de lo mismo, atole con el dedo.

Por eso es aplicable lo que le dijo Emiliano Zapata a Francisco Villa en Palacio Nacional, cuando se negó a sentarse para la foto famosa: "Esa silla del águila está embrujada, convierte en traidor al pueblo al que se sienta en ella".

No se necesita mucha ciencia para saber cuál es la naturaleza de un Gobierno. La regla es muy sencilla y no tiene pierde: nomás hay que fijarse a qué clase o sector social benefician las medidas de un Gobierno y sabrás su tendencia, su carácter, su signo: popular u oligárquico.

En primera y última instancia, la política es eso: el reparto de los recursos del erario. Eso la define: a quienes, en qué proporción, le tocan las partidas del presupuesto, cómo, cuándo y dónde. Lo demás es ruido, palabras huecas y sin sentido. Engañifas, demagogia barata, para incautos y desinformados.

La diferencia con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es diametral. Para muestra, basta un botón: AMLO ha asignado a la inversión de beneficio social directo (becas, pensiones, subsidios a la población marginada y vulnerable) que de ninguna manera debe conceptuarse como gasto público a fondo perdido, 300 mil millones de pesos. En contraste, los Gobiernos neoliberales condonaron impuestos a los grandes consorcios nacionales y transnacionales por más de 800 mil millones de pesos.

Los presidentes de la República mexicana, de uno malo, pasamos a uno peor, y luego a uno pésimo, en la segunda parte del siglo pasado y casi dos décadas del XXI. En Echeverría tuvimos un psicópata paranoico que primero como secretario de Gobernación y luego como presidente urdió y ejecutó masacres de estudiantes en Tlatelolco (1968) y Santo Tomás (1971). Dos "geniales" financieros que hundieron a nuestro país, López Portillo y Salinas de Gortari, que presumían ser expertos en economía y finanzas, precipitaron en 1982 y 1994 sendas espantosas bancarrotas nacionales. Tuvimos un Zedillo que convierte deuda privada billonaria en deuda pública mediante el monstruoso Fobaproa, y, el colmo, un Peña Nieto que, además de las nefastas "reformas estructurales", duplicó la deuda externa del país de 5 a 10 billones de pesos.

El hartazgo popular provocado por gobernantes más que ajenos, verdaderos enemigos emboscados del pueblo mexicano, hizo explosión y catapultó a la Presidencia de la República a un hombre de genuina visión progresista: Andrés Manuel López Obrador.