Sólo hay una forma de agradecer la confianza: con resultados

En estos días posteriores a la elección en Sinaloa me he dado a la tarea de ir sembrando el camino para que llegado el momento de tomar protesta como presidente municipal de Ahome ya existan medios y formas para comenzar a cumplir los compromisos que hice con la ciudadanía.

De esta forma, es que me he estado reuniendo con importantes sectores de la población como el pasado lunes que tuve la gran oportunidad de sostener una interesante plática con los empresarios que conforman la intercamaral en Ahome y donde pudimos comenzar a explorar la viabilidad de la reactivación económica que tanto urge.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por otro lado, también he comenzado ya a tocar las puertas que el día de mañana nos permita cristalizar los proyectos que, en conjunto con la ciudadanía estaremos realizando primero como es la impostergable y ya urgente atención al problema de abastecimiento de agua potable en nuestro municipio.

Otro tema en el que ya estoy trabajando para que queden establecidos desde el día uno, es en la materialización concreta de los principios de la Cuarta Transformación, No Robar, No Mentir y No Traicionar, por lo que todos quienes colaboren en la administración que comenzará el 1ro de Noviembre próximo habrán no sólo de estar comprometidos con estos principios sino también tendrán que demostrar que los acatarán en todo momento durante su trabajo público con austeridad, honestidad y eficiencia pero sobre todo con transparencia ante la ciudadanía.

Por esto, me propongo que la administración municipal en Ahome se convierta en ejemplo de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía tanto con respecto al manejo y destino de los recursos como en cuanto a la participación de la ciudadanía en las decisiones.

Esto es, no sólo transparentaremos toda aplicación de recursos sino que buscaremos tener a la disposición de la ciudadanía toda la información que sea de su utilidad para la toma de decisiones en cuanto a las acciones, programas y políticas públicas que lleve a cabo el Ayuntamiento.

En las semanas próximas, en cuanto el marco legal así lo permita, comenzaremos el proceso de transición para llegar al 1ro de noviembre no sólo con el diagnóstico, sino también ya con acciones concretas que nos permitan convertirnos a la vuelta de tres años en el municipio mejor para vivir, invertir y trabajar y para eso se requiere el esfuerzo de tod@s quienes queremos que Ahome sea ejemplo de bienestar.

Es por esto que, trabajaremos intensamente para que cada ahomense cuente con las condiciones propicias para llevar una vida productiva, solidaria y en paz , para que pueda ser partícipe de las decisiones públicas y para que su derecho a que se le informe sobre los destinos de los recursos públicos sea una permanente realidad.

Agradezco el apoyo que me dieron los ahomenses en las urnas y estoy convencido de que la mejor forma de responder a esa confianza es dando resultados desde el primer día y así lo haré.

La población de Ahome y de todo Sinaloa decidió por la llegada de la transformación, ahora nos corresponde a nosotros demostrar con trabajo, honestidad y capacidad que no se equivocaron.

Síguenos en