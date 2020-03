Son tiempos de hacer del autocuidado y responsabilidad un acto colectivo

México se ha distinguido por ser un pueblo muy solidario en momentos difíciles, así se demostró durante la tragedia posterior a los temblores de 1985 y de 2017. En temas de inundaciones y huracanes incluso hemos sido ejemplo de apoyo cuando las tragedias suceden en otros países.

El momento presente, en el que nos enfrentamos, ya no solo como nación sino como humanidad, a la ya declarada pandemia por el coronavirus requiere también una gran demostración de unidad y solidaridad. Aquella que nace de la responsabilidad y el autocuidado.

Por esto, hoy, más que siempre, son tiempos de demostrar que somos mucho más que nuestras diferencias ideológicas para hacer un llamado general a acatar las medidas de prevención que emanan de nuestras autoridades.

Cuidarse a uno mismo y a nuestras familias nunca fue un acto tan solidario como lo es hoy, pues, en la medida que nos mantengamos sanos, estaremos colaborando con nuestra gotita de agua a que nuestro país y el mundo entero superen lo que es una de las mayores crisis de salud que hayamos sufrido como humanidad en los tiempos modernos.

Como primera disposición, las autoridades han suspendido clases para todos los niveles educativos en el país a partir del día 20 marzo y hasta el 20 de abril.

Utilicemos estos días, en que nuestros hijos no tendrán clases, no para quejarnos, sino para enseñarles con el ejemplo que la responsabilidad no es solo hacer las tareas de la escuela, sino también el ayudar en el hogar y, sobre todo, el cuidarse, sin alarmismos, pero con firmeza con las medidas de higiene que nos indican las autoridades de salud.

Asimismo, ayudemos restringiendo nuestras actividades a lo indispensable para evitar aglomeraciones o lugares muy concurridos.

Lavarse las manos continuamente y desinfectarlas con gel a base de alcohol. Y, sobre todo, dar aviso a las autoridades en caso de detectar síntomas que pudieran indicar la presencia de COVID-19. Las autoridades sanitarias saben exactamente el protocolo a seguir en estos casos.

Seguramente en días próximos, conforme los científicos en el mundo van conociendo más sobre el coronavirus, seguirá fluyendo más información sobre cómo prevenirlo; así que busquemos aquellos canales oficiales o verificables para mantenernos informados.

También evitemos transmitir información no veraz que solo alienta el pánico o que, al contrario, minimiza la situación.

Demostremos que los mexicanos somos valientes, tanto para enfrentar situaciones difíciles como para prevenirlas; seamos conscientes, querámonos a nosotros mismos y a nuestras familias.

Ayudemos, pues, a nuestro sistema de salud, a los médicos y enfermeras que hoy se encuentran en la primera línea de acción contra esta pandemia a no incrementar los casos con el simple hecho de prevenir, sin alentar el pánico, pero sin exponernos innecesariamente.