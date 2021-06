Son tiempos de unidad

Las elecciones han terminado, y en Ahome y todo Sinaloa debemos pasar a otra etapa: la de la planeación de un mejor futuro inmediato y sostenible en el largo plazo para el pueblo.

Esto, que se dice fácil, requiere unidad y altura de miras, requiere capacidad conciliadora de todos los actores políticos, económicos y sociales, entendiendo que es tiempo de pasar la página de la confrontación, normal en los procesos electorales, para dar paso a la llegada de los consensos que deben partir de la coincidencia de que, al final, todos queremos mejores condiciones para la gente en nuestro municipio y en el estado.

Por mi parte, es mi firme compromiso que el primero de noviembre lleguemos al Gobierno municipal con las prioridades que nos dictó la población y que desde el minuto uno comience a verse, sentirse y darse la transformación que la población espera y merece de la mano de nuestro gobernador electo, Dr. Rubén Rocha Moya.

Un Gobierno de la gente, por la gente y con la gente, cercano, que vaya al encuentro de la población en cada rincón del municipio, rigiéndonos por los principios que ha enarbolado nuestro presidente de la República: no robar, no mentir y no traicionar.

Un Gobierno amable, consciente de que al pueblo se debe, que no tolerará malos tratos a la ciudadanía, sino al contrario, que gobierne escuchando y que defina sus acciones y programas consultando a la población.

Unidos, Gobierno y pueblo, vamos a construir un estado de bienestar, con servicios públicos suficientes y con calidad, reactivaremos la economía, construiremos la paz social que ansiamos y volveremos a ser reconocidos como el municipio esmeralda.

Seré también un gestor incansable para que Ahome tenga los recursos suficientes para que las mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, amas de casa, adultos mayores, maestros, indígenas, pescadores, empresarios, productores, ganaderos, sectores sociales y productivos, personas con capacidades diferentes, deportistas, TODOS puedan construirse un destino de bienestar.

En los días venideros, visitaré nuevamente las colonias, las comunidades, las sindicaturas, los centros de trabajo, los campos pesqueros, los organismos empresariales, primeramente para agradecer la confianza que los ahomenses me han demostrado, pero también para, en conjunto, comenzar a definir, en acuerdo con la gente, las primeras acciones, porque no debemos perder un minuto para hacer de Ahome el mejor municipio para vivir e invertir.

Sinaloa se pintó de Morena y del tamaño del apoyo debe ser el compromiso, por lo que, por mi parte, trabajaré incansablemente para que Ahome aporte su gotita de agua en la conformación de un verdadero estado de bienestar en Sinaloa y México.

La gente trabajadora y solidaria de Ahome merece el mejor municipio que podamos construir unidos y de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador; nuestro gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya, y un servidor como alcalde escribiremos una nueva historia, de transformación, esperanza y bienestar.

