Sustentabilidad desde el bienestar

Sin duda, el objetivo principal de todos los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación es el bienestar de las personas, comenzando con quienes se encuentran con mayor grado de vulnerabilidad y marginación. Es por esto que en México, Sinaloa y claro, en el municipio de Ahome, se han abrazado los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) como guía para la elaboración de los Planes de Desarrollo, pues la visión de estos objetivos coinciden con la visión humanista que se tiene en la federación, en el estado de Sinaloa y en el municipio de Ahome.

En este sentido, es importante comentar que México fue el primer país del mundo en contar con una medición oficial multidimensional de la pobreza, es decir, que además de considerar la insuficiencia de los recursos económicos, utiliza variables adicionales sobre las cuales focalizar la política social.

Esta medición multidimensional reconoce que la población pobre, además de tener escasez de recursos económicos, es vulnerada en sus derechos fundamentales por la falta de acceso a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social, vivienda digna, entorno seguro, espacios de cohesión social y paz, etc.

Es debido a esto que, para estar acorde a los ODS y a la visión humanista que caracteriza a la federación y al estado de Sinaloa, la política social que se lleva a cabo en Ahome busca ser multiplicador de los programas nacionales y estatales bajo la óptica de la sustentabilidad en todas sus dimensiones.

Es decir, para afirmar que algo es sustentable buscamos que los programas sociales lo sean en lo económico, porque de lo contrario generaría una deuda social inaceptable, políticamente, porque de lo contrario limitaría la gobernabilidad, culturalmente, para no generar tensiones que puedan atentar contra la paz social, ambientalmente, para no alterar más el equilibrio ecológico y buscar acciones de remediación que nos permitan entregar un mejor medio ambiente a las generaciones futuras y finalmente, deben ser sustentables éticamente porque estos fundamentos no pueden ser negociables si es que queremos generar un verdadero estado de bienestar.

Siguiendo este orden de ideas es que en Ahome , la política social, que en nuestro Plan Municipal de Desarrollo está plasmada en todos sus ejes, pero con mayor fuerza en el de calidad de vida y bienestar y en el de infraestructura para el bienestar, hemos desarrollado un modelo de atención integral basado en tres vertientes para abatir el rezago multidimensional y contribuir de manera directa a lo que hace la federación y el estado de Sinaloa al mismo tiempo que avanzamos en las metas de los ODS´s.

Estas vertientes son:

1.- Integridad física y mental: Abocados a la salud e integridad del ser humano como individuo, pues este es el punto de partida para una vida digna.

2.- Relaciones humanas: A partir de la creación de comunidad con acciones que propicien cohesión social y participación ciudadana democrática y…

3.- Manejo del entorno: Contar con espacios que signifiquen un entorno para el bienestar de las familias, desde el acceso a los servicios públicos indispensables, de esparcimiento y convivencia social y de vivienda digna.

Así, en Ahome entendemos que un pueblo es tan fuerte como logren serlo sus eslabones más débiles, y para esto seguiremos trabajando.