Transición: hacia una nueva etapa de transformación

No hay día que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y, de acuerdo a la Ley de Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa, el pasado 1 de octubre comenzó el periodo de transición en Ahome y, en sí, en todos los municipios de nuestro estado.

En el caso de Ahome, primeramente quiero agradecer la disposición del M.C. Juan Francisco Fierro Gaxiola, presidente municipal sustituto del municipio, y a todo su equipo por la apertura que han demostrado hacia la comisión de enlace que se encuentra visitando las áreas municipales con la intensión de irse empapando de los procesos, acciones, programas, avances y pendientes para cuando llegue la hora de la entrega-recepción formal, el 31 de octubre próximo, y que esta sea transparente y sin complicaciones.

Esto es, tal como lo he venido diciendo, mi intención es no perder un solo minuto con respecto a dar respuesta a lo que la ciudadanía de Ahome ha venido planteando y desde el primer minuto del 1.ro de noviembre estaremos trabajando, minimizando en lo posible la curva de aprendizaje, y para eso tenemos ya proyectos claros a emprender desde el primer día.

Lo anterior, en mucho será posible en la medida que podamos conocer el funcionamiento actual del Gobierno del municipio, lo que hasta el momento ha sido una tarea fácil por el comportamiento accesible y responsable de los actuales funcionarios.

Y es que, en el orden de cumplir con nuestros valores en la Cuarta Transformación, como es la austeridad y no mentir, no robar y no traicionar, resulta muy necesario ir vislumbrando las áreas que pueden ser susceptibles de una reingeniería de la administración que nos permita, por un lado, erradicar la corrupción de raíz y, por el otro, dedicar el mayor número de recursos públicos a dar respuesta a las demandas de la población en servicios públicos, agua potable, desarrollo social, infraestructura para el bienestar, seguridad, etc. y menos al aparato administrativo y burocrático.

Así, este periodo llamado de transición resulta de gran importancia, y hacerlo de manera ordenada y con el apoyo de la Administración saliente nos augura un buen inicio.

Por otro lado, además del contacto con la actual Administración, quienes asumiremos la responsabilidad el próximo 1.ro de noviembre nos encontramos haciendo las gestiones necesarias para que el avance, progreso y desarrollo de los ahomenses no se detenga, sino al contrario, tome un nuevo impulso a partir del próximo 1 de noviembre, porque si algo me quedó muy claro durante la campaña es que la gente lo que quiere son resultados tangibles que les permitan desarrollar su potencial y labrarse una vida de bienestar.

En Ahome queremos ser factor de transformación real, de aporte de desarrollo y bienestar a Sinaloa y a México, y seguro estoy en colaboración permanente con nuestros representantes y guías y ejemplos populares: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador, Rubén Rocha Moya; así como l@S diputad@s federales y locales habremos de construir el estado de bienestar que merecen las familias de México, Sinaloa y Ahome.

Faltan pocos días para que una nueva etapa de transformación comience y, de nuestra parte, no habrá esfuerzo ni minuto que escatimar para que los ahomenses reciban lo que merecen por ser una sociedad participa, colaborativa, emprendedora y con grandes valores.