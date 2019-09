Un estadista no piensa en elecciones, piensa en generaciones

No es por presumir, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con esta entrega de la columna “Deveras” cumplimos 42 semanas ininterrumpidas de aparecer cada miércoles en este medio impreso EL DEBATE y en su portal digital. En este trayecto he tenido aceptación, pero también hemos recibido críticas, sobre todo por defender los lineamientos programáticos e ideológicos del líder de la cuarta transformación. Y que conste, no es que el presidente necesite quien lo defienda, pues él con las mañaneras se basta y se sobra para lanzar tapabocas con rapidez fulminante en tiempo real y desmentir infundios descabellados, como el de las longanizas y el de los 200 mil pesos por hacer cada pregunta en las conferencias cotidianas en Palacio Nacional.

En mi cuenta de Twitter, a propósito de esta columna “Deveras”, si bien recibo buenos comentarios en su mayoría, también he recibido insultos, siendo los más frecuentes de quienes me acusan de adulador. Estos comentarios negativos provienen, en ocasiones, de amigos añejos. Les he contestado con el argumento de que yo sé muy bien que con AMLO esto sería contraproducente por su formación filosófica juarista, misma que lo hace detestar los elogios interesados con doble intención, tal como lo proclama la máxima masónica: "Desconfía de quien te adula, así sea tu propio hermano".

En cuanto al primer Informe presidencial, ya desde los spots se nota la diferencia. Ahora son tiros de precisión que aciertan en el centro de la sensibilidad del pueblo, no los escopetazos sin puntería, lanzados a mansalva sin ton ni son por los genios del "marketing" que parecían sentir como si vivieran en Suiza o Suecia.

La narrativa hoy por hoy es la de un gobernante que sí gobierna, valga la redundancia, que ha dado golpes de timón que ya eran impostergables, que tiene en su haber hechos concretos, no palabras huecas. Que sabe explicar con claridad el rumbo y destino de las políticas públicas que implementa con mano firme y con visión de estadista pensando en las próximas generaciones, no de administrador cortoplacista obsesionado por las próximas elecciones.

Un estadista que no se anda por las ramas. Que traza y opera de inmediato programas en pos de la cohesión social y la reconstrucción del tejido social al impulsar una atención integral a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los discapacitados y los adultos mayores, al otorgarles a 23 millones de ellos becas y pensiones de entrega directa y sin intermediarios. Que, contra viento y marea de poderosos que ya se frotaban las manos por un fabuloso negocio inmobiliario de cientos de miles de millones, canceló el aeropuerto de Texcoco, respaldado vigorosamente por un pueblo unido y resuelto que ya no se chupa el dedo.

Un estadista que, ante el estrecho horizonte mental de los adversarios, que le ponen toda clase de obstáculos legaloides a sus grandes proyectos de construcción del aeropuerto, de la refinería, del tren y del corredor ístmico, nomás se ríe, sabedor de que, como dijo el poeta Díaz Mirón: “El pájaro canta aunque la rama cruja, porque sabe lo que son sus alas”.

Un estadista que, ante la ceguera egoísta de los poderes fácticos, tiene el tacto y habilidad de negociar con los consorcios que construyeron los gasoductos, y obtener a favor de la Hacienda pública y, por ende, del pueblo mexicano, una rebaja del orden de los 4 mil 500 millones de dólares.

¡Échense ese trompo a la uña!