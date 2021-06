En lo suyo. Dicen que para crear un mejor ambiente tras las elecciones, el alcalde electo de Ahome Gerardo Vargas Landeros empezó a reunirse con grupos de la sociedad civil. Por ejemplo, se encontró con las líderes de las organizaciones que buscan a desaparecidos, con las que el regidor electo Carlos Roberto Valle Saracho tiene influencia. Sentaron las bases para mejorar las condiciones con la que ellas operan.

Otros sectores han mostrado su intención de acercarse con Vargas Landeros dejando atrás el proceso electoral. Ya le dieron vuelta a la página porque dicen que es lo mejor para Ahome. Los líderes de las organizaciones empresariales hicieron pública su intención de sentarse con el alcalde electo, lo que se realizará el 28 del presente mes. Algunos dicen que esto es un reconocimiento al resultado electoral y que no puede ser de otra manera cuando se reunieron con él en la campaña.

Revire. Apenas va llegando de la licencia que pidió para irse como candidato a diputado federal pluri cuando el alcalde Guillermo Billy Chapman pidió permiso para ausentarse tres días. O sea, dicen que ya solo regresó para seguir cobrando los meses que le quedan como presidente municipal y ver lo de su salida. De hecho, algunos ahomenses le han echado en cara que regresara porque para septiembre tiene que dejar el cargo para irse como diputado federal, posición que estuvo a punto de perderla por la sentencia en su contra por violencia política en razón de género. Incluso, algunos regidores, como el del PAS Fernando Arce, no le encontró lógica en cuánto al beneficio para el municipio que Chapman regresara. Ahora con el oficio de ausencia que el alcalde les envió revivió ese reclamo al que se le sumó el regidor priista Raúl Cota Murillo. Este dice que por lo que se ve ya no le interesa estar atendiendo los asuntos de la administración, pero eso sí no quieren dejar ninguna quincena por cobrar.

La influencia. La pregunta que muchos ahomenses se hacen es que si el alcalde Chapman va a tener influencia en el gobierno de Gerardo Vargas Landeros. Algunos dicen que no porque Vargas Landeros no le debe nada, ya que Chapman jugó en su contra. Sin embargo, otros el tema lo toman con reserva porque este va a ser diputado federal, al igual que su alfil Ana Ayala Leyva. Observan que estos van a ser piezas claves para el presupuesto, para bajar recursos al municipio. Por eso, consideran que Vargas Landeros tiene que concederle espacios en la comuna. Sin embargo, otros dicen que esto no podría ser problema porque Vargas Landeros tiene otros conductos para cabildear el presupuesto para proyectos para Ahome. Es decir, que no los ocupa. Además, Chapman y Ayala Leyva ya demostraron que su fuerte no es bajar recursos para obras.

Por bien pagado. Dicen que el exgerente de la Japama Luis Felipe Villegas le atinó al jugársela con Vargas Landeros. Anda contento porque este ganó y Chapman perdió la alcaldía, ya que no ganó el candidato con el que se la jugó Domingo Mingo Vázquez. ¿Villegas va al gabinete de Vargas Landeros?. Algunos lo dudan por los lazos familiares. Pero se habla que Villegas se da por bien pagado con que Chapman ya se va derrotado aunque se vaya como diputado federal pluri.

Vetados. Lamentable la conducta de los directivos y porra del equipo de beisbol de El Carrizo en la Clemente Grijalva. La dirigencia de la liga encabezada por Ervey Valdez vetó el estadio de El Carrizo para jugar en esta temporada. Y es aque primero los amonestaron por conductas racistas y discriminatorias contra un lanzador dominicano y el domingo pasado en El Fuerte se descompusieron. Lo que pasa es que se ponen a ingerir bebidas embriagantes y pierden la cabeza.

