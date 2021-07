Gerardo Vargas Landeros firmó los preceptos de la Cuarta Transformación

Compromiso. El presidente municipal electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, presumió sus fotos en la reunión de alcaldes y alcaldesas electas con la dirigencia de Morena. No faltó la foto con el presidente nacional, Mario Delgado, así como con Eloísa Vivanco, presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Firmó los preceptos de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar, no traicionar. No faltaron los comentarios negativos y los memes en las redes sociales que si cumple su compromiso, Ahome tendrá un buen presidente municipal. ¡Ya se verá!

Se cumplió. La exdiputada local Fernanda Rivera Romo asumió ayer la dirección de Conalep 02, como parte de los cambios que ha hecho el gobernador Quirino Ordaz después de las elecciones. Melchor Angulo Castro, director general de Conalep Sinaloa, le tomó la protesta a la nueva titular de la institución educativa, quien sustituye a María Alejandra Molina Rodríguez. Rivera Romo dijo sentirse muy comprometida con esta nueva responsabilidad que le da el gobernador y aseguró que dará el extra para que Conalep continúe siendo un ejemplo a nivel nacional. Y es que con la carrera de drones, Conalep Sinaloa tomó relevancia nacional y el titular recibió el Honoris Causa en Educación. En las redes sociales hubo comentarios buenos y malos, sin faltar los cuestionamientos por qué estas instituciones educativas no dejan de ser agencias de colocación de candidatos perdedores.

Vigilancia. Productores de mango tuvieron que pedir el apoyo a las autoridades municipales y federales para implementar un operativo para prevenir el robo hormiga. En el operativo participarán elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que se encargarán de la vigilancia directa en los huertos de la región y en los caminos rurales, en tanto que la movilización del producto por las carreteras federales hacia los centros de consumo serán supervisados por elementos de la Guardia Nacional.

El presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Mango, Daniel Ibarra Lugo, explicó que por primera vez todas las movilizaciones del producto se sustentarán con guías de movilización para detectar quién roba. Lo que no se había dicho es que fuera tan grave robo de mangos como para distraer a las policías y a la Guardia Nacional.

Registro. La ahomense Minerva Vázquez se convirtió en la primera diputada electa en registrarse en el Congreso del Estado. En cumplimiento al artículo 33 de su Ley Orgánica, el Congreso del Estado de Sinaloa inició este jueves el proceso de registro de diputadas y diputados electos que integrarán la 64 Legislatura a partir del próximo 1 de octubre.

El secretario general del Congreso, José Antonio Ríos Rojo, recibió la documentación de quien fue electa por el distrito electoral 02 con cabecera en la ciudad de Los Mochis, del municipio de Ahome. A ver si así como fue la primera en registrarse, también lo sea para legislar en beneficio de sus representados y no de su partido.

