Gerardo Vargas Landeros hizo limpia de 33 funcionarios por no hacer sus declaraciones patrimoniales

Para afuera. Como no rindieron su declaración patrimonial en tiempo y forma, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, hizo limpia en su gabinete: 33 funcionarios fueron dados de baja por ese motivo. No quiso averiguar mucho porque si no están interesados en cumplir con lo que mandata la ley, tampoco los van a andar correteando para que lo hagan. Si no declararon su patrimonio por algo será y no es porque no supieran de esa obligación legal que tenían. Es más, por confesión de parte, no quiso ni siquiera ver la lista para no titubear con darle el perdón a alguno de ellos. Todos coludos o todos rabones, pues. Y le ordenó al titular del Órgano Interno de Control, Fausto Rubén Ibarra Celis, que le diera para adelante. Él ya notificó a los “corridos”. Sin embargo, hay un caso que debe de revisarse. Se trata de la directora del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Amada Guadalupe Vega Castro, quien dice que por un “error involuntario” mandó su declaración al estado.

Juicio sumario. Dicen que otro caso que también se debe de revisar es el de un agente preventivo que sin un “tratamiento adecuado” el secretario de Seguridad Pública, Julio César Romanillo, ordenó su baja. Con una información de los funcionarios medios que más “se inclina a mitote”, el agente preventivo se quedó sin el sustento de su familia. Todo porque fue efusivo al saludar a uno de los trabajadores en una de las oficinas, lo que originó que la jefa de este le dijera a otro y este otro a otro hasta llegar a oídos de Romanillo, que sin averiguar tomó la decisión de correrlo. Desesperado, ayer en la tarde el agente preventivo buscaba apoyo y asesoría legal para revertir esa decisión. Algunos abogados que conocieron el tema hicieron la analogía con otros asuntos con la pregunta: ¿Si son tan estrictos por qué no han dado de baja a los mandos señalados por la agente Dignora Valdez de acoso sexual y hostigamiento laboral? ¿Y el caso de la secretaria de Protección Civil que renunció por el acoso sexual por dos elementos de esta dependencia que andan muy campantes?

Otra más. Por cierto, el regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho metió “su cuchara” en el caso contra mandos de la Policía Municipal por acoso sexual y hostigamiento laboral que trae la agente municipal Dignora Valdez. Y lo hizo con tal desatino que solo lo enredó más. Sin venir a cuento, Valle Saracho salió con que la agente y activista social tiene una acusación en su contra en la Comisión de Honor y Justicia interpuesta por otra agente. Lo peor es que el regidor ya dio su veredicto. En principio, lo que hizo pone en entredicho a los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia por filtrarle información de los casos y que resuelven por consigna de él. Puede que Valle Saracho tenga razón en algunos de sus señalamientos, pero para muchos su posicionamiento huele más a una venganza contra la policía por irse contra los mandos por acoso sexual y hostigamiento laboral que estar a favor de que se investigue y salga a relucir la verdad. Por eso, Dignora y su defensora Elizabeth Ávila Carrancio, presidenta de la Red Nacional por la Igualdad Sustantiva, lo toman como “una amenaza” de Valle Saracho que, acusan, “destila el odio contra las mujeres”. Qué necesidad.

Premio. La fundadora de las Rastreadoras de El Fuerte, Mirna Nereida Medina, recibió el premio medalla de honor “Norma Corona Sapién” que otorga el Congreso del Estado. Lo ganó por su trayectoria de defensa de los derechos humanos. El ambiente no fue el mejor en el recinto legislativo por las manifestaciones antiaborto.

La protesta. La que salió a la calle con su gente fue la líder del PRD en Ahome, María de los Ángeles Valenzuela. Denunciaron los nulos resultados en contra de los feminicidios. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.