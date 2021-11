El mismo camino. Al cuarto día de haber llegado al poder, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, hizo su primer viaje a la Ciudad de México. Para muchos eso fue sorpresivo y el motivo confuso. En la agenda se señala que tendría actividades privadas, pero después salió a relucir su viaje y que iba por recursos económicos. Esos viajes a México están muy choteados y más cuando argumentan que van por dinero, pero no traen nada. Eso fue lo que pasó con el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, quien de paso tiene observaciones por miles de pesos que no justificó de esos viajes. Muchos esperan que nada más no salga como “el otro”.

Regresaron. Fue cuestión que llegara el 1 de noviembre para que “los privilegiados” chapmistas regresaran a las oficinas de las diferentes dependencias. Eran unos auténticos “aviadores” que llegaron con unos sueldazos. Hay casos de quienes llegaban a las oficinas, checaban y se iban. Incluso, ahora se sabe que hay casos de gente que estaba en otros estados trabajando, pero en nómina de la comuna. Ahora se presentan tempranito y no se mueven de las oficinas en la que están apertrechadas con el rollo de que no se van a ir. Y no es remoto que se queden porque tienen una labia que pueden hinoptizar a los nuevos jefes de las dependencias.

Medido. Se habla que Pável Castro, jefe del Órgano Interno de Control, no va a llegar a los buñuelos en diciembre. La investigación que está en marcha más que para definir lo de sus facultades es para encontrar elementos para acorralarlo y pedirle por las buenas que renuncie. Le van a aplicar la fórmula de Juan José Ríos Estavillo en la Fiscalía General del Estado. El cuchillito de palo va a ser la síndica procuradora Cecilia Hernández y la exsíndica procuradora y hoy regidora Angelina Valenzuela, quien lo trae entre ceja y ceja porque no le hacía caso para quedar bien con el exalcalde Chapman. ¿Y de las resoluciones que dio en los casos? Solo es cuestión que desempolven el expediente del exdirector de la Unidad de Inversión Paúl Corona para saber como “masca la iguana”.

El gancho. Después de quedar empinado, el excampeón de box Humberto “El Zorrita” Soto no deja de ponerse de “pechito”. Luego de que alardeaba de que él iba a ser el director general del Instituto Sinaloense del Deporte con el gobernador Rubén Rocha Moya, lo que no fue, dicen que el exregidor ahora sale con que está esperando que le hablen para una posición en esa dependencia. Mira pues.

Sin pago. Los trabajadores del Ayuntamiento de El Fuerte están que trinan de coraje. Y es que no les han pagado la segunda quincena de octubre y dicen que su líder sindical Jesús García anda de “barbero” del alcalde Gildardo Leyva. García trata por todos los medios de calmar a los trabajadores bajo el argumento de que no es culpa de esta administración sino de la pasada de Nubia Ramos que puso obstáculos en el banco para que no se ejerciera el dinero. Sea de quien sea la culpa, los trabajadores están por estallar un paro laboral sin su líder.

Gana la partida. Dicen que el alcalde fortense Gildardo Leyva se quedó con las ganas de destronar a Aureliano Urías como delegado de los programas federales y poner al exalcalde de Choix Omar Gill Santini. Urías se movió rápido en la Ciudad de México y logró desactivar su debacle. Leyva quedó mal con los que tenía apuntados para ser “siervos de la nación”, pero se habla que los reacomodó en las sindicaturas. ¡No te rajes Ayuntamiento!