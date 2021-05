Gerardo Vargas echó toda la carne al asador en recta final de la campaña electoral en Ahome

Cara a cara. Los candidatos a la alcaldía de Ahome velaban armas para mañana cuando se van a volver a enfrentar en el debate que organiza el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. De hecho, ya hicieron el calentamiento de sombras en el Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021 realizado por EL DEBATE, donde se pegaron un entre Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS; Marco Antonio Osuna Moreno, del PRI-PAN-PRD, y Miguel Ángel Camacho, de Movimiento Ciudadano. Dicen que estos van a seguir en la misma tónica porque ya evaluaron en sus equipos de campaña, que es lo que les funcionó, aunque con diferente escenario porque ya habrá otros actores, entre ellos Domingo “Mingo” Vázquez, candidato del Partido del Trabajo, el cuarto puntero que no acudió al conversatorio al primer encuentro con sus adversarios.

Infraganti. Por cierto, ahora la agarraron contra Mingo Vázquez. El operativo de destrucción de propaganda empezó en contra de Osuna Moreno. Personal del Ayuntamiento de Ahome fue sorprendido quintando propaganda de este en un domicilio en el ejido Flor Azul y condicionando los apoyos por el voto. El caso fue documentado. Hay evidencia física. El segundo caso documentado es en perjuicio del líder sindical electricista. Una propaganda fue arrancada de enfrente de un domicilio por un empleado de OP Ecología y la tiró en la caja del camión de basura. Ya se tenía informes de un operativo de esta naturaleza, pero no se había tenido evidencia. Hoy ya se obtuvo. Un video da cuenta irrefutable de esa acción ilegal. A como están las cosas, ya es un patrón en contra de los adversarios de la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman que dejó encargada a Socorro Calderón por irse de candidato pluri a la diputación federal por Morena.

Invadiendo la calle. Al perfilarse a la recta final de la campaña, el candidato de Morena-PAS a la alcaldía de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, le echó toda la carne al asador. Ayer, brigadas de jóvenes se desplegaron en los más importantes cruceros de la ciudad para promoverlo. Vestidos con camisas con su nombre repartían propaganda y pegaban calcomanías en los vehículos. Los jóvenes operaban con música promoviendo al candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya. Algunos observan que Vargas Landeros se cuelga de Rocha Moya con dos objetivos: que le beneficie el posicionamiento de este y sacarlo adelante para cumplirle el compromiso de que no se preocupara por Ahome. Habrá que ver.

En la pelea. Dicen que el candidato del Partido Verde Ecologista a la alcaldía de El Fuerte, Vicente Pico, no recibió acuse de recibo de la definición del grupo del expresidente del PRI Jaime Astorga, lìderes priistas y panistas en favor del candidato de Morena Gildardo Leyva. No ven afectación en su campaña porque Astorga y otros no eran parte de su estructura electoral. Con la postura de decir que esa decisión no dañaba la campaña de Maribel Vega sino a los del Verde Ecologista, Pico y su gente se dieron cuenta que los líderes priistas están desesperados. Es decir, infieren que ya fueron rebasados por ellos. Engallados por ese detalle, Pico, junto con el candidato a la diputación local Omar Castro, van sobre el candidato morenista.

El riesgo. Algunos dicen que Ulises Pinzón, líder del grupo de Aquí No, se metió de lleno en la campaña priista. Y el detalle es que si su bandera es la planta de fertilizantes, pues eso constituye un arma de dos filos. Se habla que conociendo el resultado del próximo 6 de junio en la sindicatura de Topo, eso va a perfilar cómo quedaría la consulta sobre ese proyecto.