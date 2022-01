Gerardo Vargas hizo “retirada táctica” en el caso de la basura para ganar tiempo y dar el manotazo

audima

Manotazo. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, sacó un as debajo de la manga en el tema de la basura cuando ya muchos daban por asentado que le había dejado la plaza a César Guevara, propietario de OP Ecología. Pero no. Y es que ayer sacó el acuerdo en Cabildo para darle la concesión del servicio de la recolección de la basura por 25 años a la empresa inglesa RCRWT de México. Ni batalló con los regidores porque aparte de que ya son por naturaleza “levantamanos”, quedaron de una como muchos otros ahomenses tras conocer el proyecto: la empresa no necesita relleno sanitario para operar porque ofrece un centro de reciclaje y en cinco años el 25 por ciento de las ganancias van a ser para el Ayuntamiento. Así, dicen algunos que ya entendieron que Vargas Landeros hizo la “retirada táctica” cuando Guevara lo acorraló y el problema de acumulación de la basura se le salió de las manos, pero solo para ganar tiempo y dar el manotazo. Lo que resta es saber la reacción de Guevara ante la decisión de Vargas Landeros y los regidores, aunque el alcalde sostuvo que se retira de manera voluntaria por no tener la tecnología de primer mundo.

Revire. Fueron 26 los que lograron el registro para participar en el plebiscito para síndicos en Ahome. Es decir, hay quienes traen muchas ganas de estar en la nómina de la comuna y sentirse con poder para no darse cuenta que la elección está más que cantada. No hubo sorpresa porque aparecen como los números uno en cada una de las sindicaturas los que traen toda la fuerza de los grupos de poder: por ejemplo, en El Carrizo está Sandra Leyva, le sigue Isidro Alcaraz y Georgina Lozano; en San Miguel, Karina Valdez, le sigue Horacio Álvarez y Sergio Alejandro Quiñónez; en El Guayabo está Rosario Armenta, le sigue Jesús Manuel Valdez, Alba Selena Valdez y Benigno Ismael Buitimea; en la Villa de Ahome está Santiago García, le sigue Yolanda Luna, Nydia Lili Corral, Pablo Antonio Márquez y José Rosario Hernández; en la Central está María de Jesús Castro, le sigue Juan José Galaviz, Martha Beatriz Armenta, Isaías Zavala; en Topo está Herminio Balderrama, le sigue Ulises Pinzón, Juan Carlos Gabriel Carlón y Michel Gonzalo Gutiérrez; en Higuera de Zaragoza está José Ramón Urías, le sigue Carlos Eduardo Echeverría y Javier Ledesma. Estos desde hoy inician sus campañas con la advertencia del alcalde Vargas Landeros de que no utilicen su nombre y que los funcionarios ni los partidos deben de meter mano.

No les dio. Por el Partido Revolucionario Institucional no habrá problema porque no le dieron las condiciones para meterse de lleno. Esto fue por una razón: algunos líderes de los grupos y sectores del partido ya andan con “los números uno” de los aspirantes de la 4T y otros no le entraron por miedo a que se repitiera lo de la elección pasada. Dicen que el líder del partido, César Emiliano Gerardo, hasta le buscó en las filas, pero privó el temor también. Entonces de ese tamaño mejor la dejó. En el PAN están en las mismas. Y algunos aseguran que Domingo “Mingo” Vázquez, director de Turismo en la zona norte, permanece ajeno al proceso, contrario a las versiones de apoyo a algunos que surgieron en los últimos días.

Acuerdo. El secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, inició la mesa de diálogo con los motociclistas en Ahome. Eso fue en Higuera de Zaragoza. A los que acudieron les anunció que ya no les van a decomisar las motos, pero sí van a actuar si no traen casco y otros detalles. Incluso, ya se supo para qué estuvo el diputado local morenista César Guerrero: que interponga una iniciativa en el Congreso para que baje el costo de las placas de las motos, entre otras cosas.