Gerardo Vargas le pone mucha “crema a los tacos” en reunión con regidores electos de Morena y PAS

Va de nuevo. Cuando no es Juana es Chana para que los mochitenses se queden sin el servicio de agua potable como ocurrió ayer por enésima ocasión. Después de que el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Hernán Medina, se pusiera el huarache antes de espinarse y hacerse la víctima de que no eran los responsables, se vino el jaloneo entre este, los directivos del Módulo de Riego Taxtes y la Red Mayor del Valle del Fuerte porque unos y otros se hacían los inocentes del bajo nivel de agua del canal de conducción de la planta de la Comisión del Río Fuerte. Como todo apuntaba a esta última, su presidente Juan de Dios Santos, dijo que no había motivo para que no se abasteciera del vital líquido para ese canal. Después del “merequetengue” discursivo de los funcionarios de la Japama, del módulo de riego y de la Red Mayor, salió a relucir que esta última organización tuvo la responsabilidad, pero se la quitaron con que “manos ajenas” manipularon las compuertas. Con eso salieron.

Descuido. Muchos no entienden y hasta levanta sospecha el hecho de que dos empleados de la Japama trasladen un “mundo de dinero” a un banco para depositarlo sin resguardo policial. Y salgan con que los asaltaron en el interior de la institución bancaria. Primero se habló de que la cantidad del botín fue de 90 mil pesos, pero después que se trató de ¡650 mil pesos! Algunos ahomenses refieren que no cabe duda que es el Año de Hidalgo.

Movidos. Los diputados locales electos de Morena en Ahome, Cecilia Covarrubias y César Guerrero, andan movidos. Tejen relaciones desde ya para consolidar sus proyectos políticos para el 2024. Covarrubias se metió a la labor social, pero también a amarrar alianzas. Ahora se reunió con el rector de la Universidad Autónoma Indígena de México, Ignacio Flores, para el compromiso de sacar adelante los proyectos institucionales. Está bien eso, pero el fondo es el 2024. Y Guerrero estuvo ayer en la Intercamaral para mostrar su disposición a los empresarios de llevar sus inquietudes a donde tenga que llevarlas. Dicen que el diputado local electo causó buena impresión por ser nuevo y que hable con franqueza al grado de que chifleteó a los de la actual legislatura.

Los reflectores. Dicen que el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, le puso mucha “crema a los tacos” con la reunión que tuvo con los regidores electos de Morena y el PAS. Más que un encuentro de trabajo la percepción que generó es que fue para la foto y el protagonismo que para esto algunos regidores electos se pintan solos. “Vamos a ser los campeones”, aseguró Vargas Landeros en una declaración triunfalista de las que muchos ahomenses están hasta la coronilla, pero que en los hechos, como ocurrió con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman, quedan en palabras.

Liderazgos. Lo que trascendió es que la regidora electa Marysol Morales va a ser la coordinadora de los regidores pasistas, quedándose con las ganas Carlos Roberto Valle Saracho. Y por los regidores morenistas va Pedro Ceballos, por lo que no se le hizo a Antonio Menéndez.

Uno más. Otro generador de energía le tronó al gerente general de la Japaf, Javier Soliz. Ahora fue el de Mochicahui, por lo que los pobladores no tienen el servicio del agua. Las predicciones de algunos están saliendo ciertas de que los generadores eran “un simple mejoralito” para dar el servicio tras que la CFE les cortara el servicio en algunas plantas por falta de pago. Los pobladores de Mochicahui están que no los calienta ni el sol.